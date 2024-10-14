Büyük aşkları birkaç hafta arayla öldü… Rol arkadaşları en büyük teselliyi birbirlerinde buldu: Hayata birbirimize yaslanarak tutunduk

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Ülkemizde “Tehlike Çemberi” adıyla gösterilen Hart to Hart dizisinde göz alıcı bir jet sosyete yaşam tarzı süren ve kendilerini suçları çözmek için düzenli olarak ücretsiz dedektif olarak çalışan zengin bir çift olan Jonathan ve Jennifer Hart'ı canlandıran Robert Wagner ve Stefanie Powers gerçek hayatlarında da tıpkı filmlerdeki yıllar geçirdi.

Hart to Hart dizisinin iki yıldızı Stefanie Powers ve Robert Wagner sadece kamera önünde değil özel hayatlarında da çok yakındı

ÇOK SEVİLEN DİZİDE KARI KOCAYI OYNUYORLARDI

Çok sevilen dizi beş sezon sürdü ve 22 Mayıs 1984'te sona erdi, ancak diziden hareketle 1993'ten 1996'ya kadar sekiz televizyon filmi daha çekildi ve Stefanie Powers ve Robert Wagner çok sevilen rollerini uzun yıllar oynamaya devam etti.

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Stefanie Powers, "Hart to Hart" dizisinin başrol oyuncusu olarak, kişisel trajedilerine rağmen profesyonel hayatına devam etti. 12 Kasım 1981'de uzun yıllardır büyük aşk yaşadığı sevgilisi, efsane aktör William Holden, evinde geçirdiği bir düşme sonucu hayatını kaybetti. Holden öldüğünde 63, Powers ise sadece 39 yaşındaydı.

Diziyle yıldızı parlayan Stefanie Powers hayatının en büyük aşkını çok trajik şekilde kaybetti

PEŞ PEŞE GELEN İKİ BÜYÜK ACI...

Bu acı kaybın ardından sadece birkaç hafta sonra, 29 Kasım 1981'de Powers'ın dizi partneri Robert Wagner da eşi Natalie Wood'u kaybetti. Wood, Santa Catalina Adası yakınlarında boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. O sırada Wood 43, Wagner ise 51 yaşındaydı.

Bu korkunç olaydan sadece birkaç hafta sonra da Robert Wagner karısı Natalie Wood'u benzer şekilde kaybetti

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Ekran önünde karı kocayı canlandıran iki efsane oyuncu bu iki büyük kaybın ardından da "Hart to Hart" dizisinin çekimlerine devam etti. Profesyonel hayatlarına bağlılıkları ve gösteri dünyasına olan tutkuları, bu zorlu dönemlerde onlara güç verdi.

81 yaşındaki Powers verdiği yeni bir röportajda hayatının aşkını kaybettikten sonra nasıl ekran aşkı, rol arkadaşı Robert Wagner’a tutunarak ayakta kaldığını anlattı.

Ekranda karı kocayı canlandıran iki efsane yıldız yaşadıkları büyük acılardan sonra teselliyi birbirlerinin omuzlarında ağlayarak bulmuştu

AYAKTA KALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİNE TUTUNDULAR

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İki arkadaş hayatta en sevdikleri peş peşe ölünce teselliyi birbirlerinde bulmuş, büyük acılarını birbirlerinin omzuna yaslanarak birlikte atlatmışlardı. Stefanie Powers bunu hem kendileri hem de dizinin hayranları için yaptıklarını yıllar sonra anlattı.

Powers “Yaşadığımız büyük kayıplardan sonra hayata yeniden tutunabilmek için birbirimize yaslandık. Ayrıca bir televizyon dizisi yapmak için verdiğimiz sözleri tutmak, devam etmek zorundaydık.” dedi.

"BİZİ EN İYİ KAYBETTİĞİMİZ AŞKLARIMIZ ANLARDI"

“Gösteri devam etmek zorundaydı ve bunu kaybettiğimiz aşklarımızdan daha iyi kimse anlamazdı" diyen Stefanie Powers kaybettiği aşkı William Holden için ekranda karısını oynadığı Robert Wagner’in omzunda günlerce ağlamış, Robert Wagner da eşi Natalie Wood'un yokluğunu rol arkadaşı ve yakın dostu Stefanie Powers’ın verdiği destekle atlatmaya çalışmıştı.

81 yaşındaki Powers ve 94 yaşındaki Wagner hâlâ çok yakın iki dost olmayı sürdürüyor

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Powers “Robert Wagner'ı iki gün önce gördüm. Ve her görüştüğümüzde, 'Hatırlıyor musun?' diye konuşuyoruz. Tüm bu küçük anılar ortaya çıkıyor... 'Hart to Hart' bir hediye gibiydi çünkü ikimizin de hassasiyetlerine hitap ediyordu" dediği rol arkadaşı bugün 94 yaşında olan Wagner ile "çok sıra dışı ve harika bir uyum içinde olduklarını" söyledi.

TÜM SÖYLENTİLERE RAĞMEN AŞK YAŞAMADILAR

O dönemde çıkan tüm söylentilerin aksine iki yakın dost teselli ararken birbirlerine tutunsa da birbirlerinin kollarına koşmamışlar, dostluklarına zarar verecek bir durum yaşamadan var olan dostluklarını pekiştirmişlerdi…

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Bu birlikte verilen emekle ve büyük acılarla yoğrulan dostluk aradan geçen 30 yıla rağmen hâlâ ayakta ve iki efsane isim sık sık bir araya gelip eski günlerini yad etmeye devam ediyor…