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Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma!

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#Dakota Johnson#Chris Martin#Ayrılan Ünlü Çiftler
Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 06:35

Gösteri dünyasının ünlü çifti haziran ayının hemen başında bir anda ayrılmış, artık evlilik haberlerini bekleyen hayranlarını şaşkına çevirmişti…

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8 yıldır birlikte olan, nişanlanıp bu ilişkiyi bir adım da öteye taşıyan Dakota Johnson ve Chris Martin aniden yollarını ayırdı.

BÜYÜK AŞKLARI BİR ANDA BİTMİŞTİ

Bu sürpriz ayrılığın ardından iki taraf da sessizliğe gömüldü ve aşklarının neden bittiği konusunda bir açıklama yapmadılar.

Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma

Çiftin arasını bozan şeyin nişanlanmalarına rağmen evlilik konusunda bir türlü adım atamamaları olduğu konuşuluyordu.

Şimdi ise ikiliye yakın kaynaklar bu aşkın gerçekte Chris Martin’in baskıcı kişiliği ve Dakota Johnson’a biraz fazla “bağımlı” hale geldiği için bittiğini söylemeye başladı.

ONU HÂLÂ SEVİYORDU AMA...

Hatta çift ayrılık kararı vermiş olsa bile Dakota Johnson’ın Chris Martin’e olan aşkının tükenmediği, onu hâlâ sevse de artık ünlü şarkıcının baskıcı tavrından kaçmak istediği bile iddia edildi.

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Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma

Güzel yıldızın yakın bir arkadaşı bu ayrılığı, ismini açıklamadan “Bu durum boğucu ve dayanılmaz hale geldi. Eğer Dakota uzaklara giderse veya onun aramalarına uzun süre cevap vermezse, Chris çılgına dönerdi… Hatta aynı şehirde olsalar bile” sözleriyle anlattı.

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HAYATTAN BAŞKA ŞEYLER BEKLEMİŞLER

Ünlü aşıkların birlikte çok mutlu olsalar da Dakota Johnson daha dışa dönük ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven, nişanlısı Chris Martin’se bunun tam tersi yapıda, evinde oturmayı tercih eden biriydi.

Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma

Ayrılık kararını alan bu duruma artık dayanamaz hale gelen Dakota Johnson olmuş, yakın çevresine de bu işin geri dönüşü olmadığını söylemişti.

KARİYERİNİ KORUMAK İSTEDİ

Dakota Johnson’ı en çok korkutan şeylerden biri de Chris Martin’in bu tavırlarının yükselişteki kariyerine zarar verme ihtimali olmuş, Chris Martin’in tavırlarının yapımcıları kapısını çalmaktan vazgeçirmesini istememişti.

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Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma

Şimdilerde özgürlüğünün tadını çıkaran Dakota Johnson Chris Martin’le birlikteyken görüşemediği arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

ARKADAŞLARI KORKUYOR: AMAN BİR DAHA KAPILMA

Onu yeniden böyle görmekten mutlu olan arkadaşları bir anlık gafletle Chris Martin’e dönmesinden korktukları için güzel yıldıza sık sık “Ondan neden ayrıldığını sakın unutma” diye hatırlatma yapmayı da ihmal etmiyor…

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#Dakota Johnson#Chris Martin#Ayrılan Ünlü Çiftler

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