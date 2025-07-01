Büyük aşkları bir anda bitmişti… Sevgi de onları kurtaramadı… ‘Bu adamdan neden ayrıldığını asla unutma!

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8 yıldır birlikte olan, nişanlanıp bu ilişkiyi bir adım da öteye taşıyan Dakota Johnson ve Chris Martin aniden yollarını ayırdı.

BÜYÜK AŞKLARI BİR ANDA BİTMİŞTİ

Bu sürpriz ayrılığın ardından iki taraf da sessizliğe gömüldü ve aşklarının neden bittiği konusunda bir açıklama yapmadılar.

Çiftin arasını bozan şeyin nişanlanmalarına rağmen evlilik konusunda bir türlü adım atamamaları olduğu konuşuluyordu.

Şimdi ise ikiliye yakın kaynaklar bu aşkın gerçekte Chris Martin’in baskıcı kişiliği ve Dakota Johnson’a biraz fazla “bağımlı” hale geldiği için bittiğini söylemeye başladı.

ONU HÂLÂ SEVİYORDU AMA...

Hatta çift ayrılık kararı vermiş olsa bile Dakota Johnson’ın Chris Martin’e olan aşkının tükenmediği, onu hâlâ sevse de artık ünlü şarkıcının baskıcı tavrından kaçmak istediği bile iddia edildi.

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Güzel yıldızın yakın bir arkadaşı bu ayrılığı, ismini açıklamadan “Bu durum boğucu ve dayanılmaz hale geldi. Eğer Dakota uzaklara giderse veya onun aramalarına uzun süre cevap vermezse, Chris çılgına dönerdi… Hatta aynı şehirde olsalar bile” sözleriyle anlattı.

HAYATTAN BAŞKA ŞEYLER BEKLEMİŞLER

Ünlü aşıkların birlikte çok mutlu olsalar da Dakota Johnson daha dışa dönük ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven, nişanlısı Chris Martin’se bunun tam tersi yapıda, evinde oturmayı tercih eden biriydi.

Ayrılık kararını alan bu duruma artık dayanamaz hale gelen Dakota Johnson olmuş, yakın çevresine de bu işin geri dönüşü olmadığını söylemişti.

KARİYERİNİ KORUMAK İSTEDİ

Dakota Johnson’ı en çok korkutan şeylerden biri de Chris Martin’in bu tavırlarının yükselişteki kariyerine zarar verme ihtimali olmuş, Chris Martin’in tavırlarının yapımcıları kapısını çalmaktan vazgeçirmesini istememişti.

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Şimdilerde özgürlüğünün tadını çıkaran Dakota Johnson Chris Martin’le birlikteyken görüşemediği arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

ARKADAŞLARI KORKUYOR: AMAN BİR DAHA KAPILMA

Onu yeniden böyle görmekten mutlu olan arkadaşları bir anlık gafletle Chris Martin’e dönmesinden korktukları için güzel yıldıza sık sık “Ondan neden ayrıldığını sakın unutma” diye hatırlatma yapmayı da ihmal etmiyor…