Büyük aşkla evlenip iki yılda boşanmışlardı... Eski kocasının kabusu oldu... Peşini bir türlü bırakmıyor!

Peki ya gerçekten öyle mi? Yani her aşık çift evlendiğinde 'masal' mutlu sonla mı biter?

Tabii ki hayır...

Bunun bir örneğini de Jennifer Lopez ile Ben Affleck sergiledi zaten.

İKİNCİ DENEME DE BAŞARISIZLIKLA BİTTİ

2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldı bir zamanların Bennifer diye anılan iki ünlüsü... Aradan 17 yıl ve başka aşklar, evlilikler geçtikten sonra yeniden bir araya geldiler.

Bu kez gerçekten de birlikte bir yuva kurdular... Tam, herkes masalın mutlu sona ulaştığını düşünürken durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı... İki yılda boşandılar...

Kendileri artık evli bir çift olmasalar da haklarında söylenenler de bitmiyor. İşte şimdi bunlara yeni bir halka daha eklendi.

ESKİ KOCASININ PEŞİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Buna göre Jennifer Lopez, eski kocası Ben Affleck'in peşini bir türlü bırakmıyor. Daha doğrusu bunu yapmak istemiyor.

56 yaşındaki Lopez'in bu tutumu da yine iddialara göre Ben Affleck'i korkutuyor. Çünkü ona göre bu durum Lopez'in hayatı boyunca hep onu takip edeceği anlamına geliyor.

Çifte yakın bir kaynak "Jennifer röportajlarında boşanmalarını hafife alır görünüyor. Bu dönemi de atlatmış gibi görünüyor. Hatta dört kez evlenip boşandığı için artık bir daha kimseyle yuva kurmak istemediğini bile söylüyor. Ama bu gerçeği yansıtan bir durum değil" dedi.

Onun iddiasına göre Lopez hala Ben Affleck ile bağlantıda kalmak için bahaneler buluyor. Onun peşini bırakmaya hiç niyeti yok.

'GALAYA KATILMASI İÇİN DE ZORLADI'

Lopez ile Affleck, geçtiğimiz ay evliliklerinin sallantıda olduğu dönemde birlikte çalıştıkları Kiss of the Spider Woman (Örümcek Kadının Öpücüğü) filminin galasında bir araya gelmişti. Oradaki samimiyetleri de "Acaba yeniden bir araya mı geliyorlar?" söylentilerine yol açmıştı...

Ama söz konusu kaynaklara bakılırsa Affleck'in o galaya katılmasının nedeni Lopez'in onu bunun için zorlamasıydı.

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım, Lopez'in başrol oynadığı filmin yapım şirketinin ortaklarından biri de Affleck. O yüzden de eski çift galada birlikte boy gösterdi.

Yine bir dönemin Bennifer çiftine yakın bir kaynağa bakılırsa Ben Affleck aslında, Lopez'in o ısrarına direnmediği için büyük bir hata yaptığını düşünüyor...

ONU ARAMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Çünkü Lopez, o zamandan bu yana Ben Affleck'i arayıp durmaktan hiç vazgeçmedi.

Affleck'i o galaya katılmaya zorladığını unutmuş gibi görünüyor. Oraya gitmesini de kırmızı halıdaki samimiyeti de tekrar bir araya geleceklerine dair bir işaret olarak algılıyor.

Yine iddialara bakılırsa o galadan sonra sosyal medyada kendileri hakkında yazılar "Nasıl da yakışıyorlar" tarzı yorumları bulup Affleck'e mesaj olarak da gönderiyor Lopez.