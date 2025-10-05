Büyük aşkını ekrandan milyonlara anlattı: Bir adam çıktı geldi ve her şeyi değiştirdi… 'Artık ne yapıyorsam mutluluktan!'

Güncelleme Tarihi:
Son birkaç gündür adı her zamankinden daha çok manşetlerde görünüyor. Taylor Swift cuma günü piyasaya çıkan 12. stüdyo albümü The Life of a Showgirl'ü tanıtmak için büyük bir koşuşturmaca içinde.
EKRANDAN AŞKINI DÜNYAYA HAYKIRDI
Ekranların en sevilen talk şov programlarından olan The Graham Norton Show’a katılmak için İngiltere’ye giden Taylor Swift yayın boyunca albümünü anlatırken bir yandan da herkesin merakla izlediği ilişkisinden ve nişanlısı Travis Kelce’den bahsetmeyi de ihmal etmedi.
Amerikan Futbol Ligi’nde büyük bir yıldız olan sporcu sevgilisinin evlilik teklifi ve nişanları hakkında konuşan ünlü şarkıcı bu teklifin "10 üzerinden 10"luk” bir planlamayla yapıldığını ve yaşadığı büyük mutluluğu anlattı.
Bunca yıldır hayatından birçok ünlü isim geçen ve büyük aşklar yaşayan Taylor Swift daha önce hiç kimse tarafından Travis Kelce gibi sevilmemiş olduğunu ima etti…
NİŞAN TÖRENİNİN DETAYLARINI İLK KEZ ANLATTI
Program boyunca parmağındaki görkemli nişan yüzüğünü gösteren Taylor Swift, Travis Kelce’nin tüm bu romantik teklif anlarını burnunun dibindeyken ona “çaktırmadan” planlayabilmiş olmasından gururla ve mutlulukla söz etti.
Taylor Swift talk şovcu Graham Norton’a "Beni şaşırtarak gerçekten harikalar yarattı. Bir yandan Podcast'ini çekerken bir yandan da evinin arkasına evlenme teklif etmek için kocaman bir bahçe yaptırdı” dedi.
Bu ayrıntılı planın bir parçası olarak, Swift'in tur fotoğrafçısı için "daha önce olmayan bir çit duvarı" inşa edildi ve fotoğrafçı, çalılıkların arasında saklanırken samimi fotoğraflar çekti.
"10 ÜZERİNDEN 10"
Taylor Swift ayarlanmış gibi görünen ama aslında habersiz olduğu bu duygusal anları anlatırken "Her şeyi Travis yaptı. Ve bunu harika şekilde başardı. 10 üzerinden 10." dedi.
Aşk hayatı ve hüsranla sonuçlanan ilişkileri hakkında şarkılar yazarak milyarlar kazanan 35 yaşındaki Swift'in düğün planlamasına başlayıp başlamadığı sorulduğunda, Swift şu sıralar çoğunlukla müziğine odaklandığını söyledi: "Önce albüm işlerini halletmek istiyorum, planlama açısından düğün daha sonra olacak. Planlamanın eğlenceli olacağını düşünüyorum."
Taylor Swift, nişanlısı Travis Kelce’nin ona daha önce gösterdiği fotoğraf ve videoları aklında tutmuş ve ünlü şarkıcının çok beğendiği mücevher tasarımcısına giderek sevdiği kadına yaraşır bu yüzüğü bizzat onlarla birlikte tasarlamıştı…
YÜZÜĞÜNÜ BİLE KUYUMCUYLA BİRLİKTE TASARLADI
Bu zarif hamle ve sonrasında gelen mükemmel şekilde planlanmış evlilik teklifi Taylor Swift için artık doğru yolda olduğunu ve evlenmek için doğru kişiyi seçtiğini anladığı son nokta olmuştu…
Taylor Swfit ekrana çıkıp ilk kez ilişkisi hakkında bu kadar açıkça konuşurken Travis Kelce hayatına girdiğinden beri çok daha özgürleştiğini ve sevgilisinin çıkardığı son albümdeki şarkılara da ilham verdiğini itiraf etti.
ARTIK ŞARKILARINI ACIDAN DEĞİL MUTLULUKTAN YAZIYOR
Ünlü şarkıcı ilginç bir itirafta daha bulundu ve "Kariyerimin başlarında, kişisel hayatımda gerçekten mutsuz olmasaydım şarkı yazabilir miydim diye bir korku besledim” dedi.
Travis Kelce’yle birlikte bunun da değiştiğini söyleyen Taylor Swift “Hayatıma bu adam girdi ve herkes ‘Daha önce hiç bu kadar kendin olmadın' demeye başladı” sözleriyle artık şarkılarını acılardan ve kalp kırıklıklarından değil mutluluktan yazdığını itiraf etti.