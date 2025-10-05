Büyük aşkını ekrandan milyonlara anlattı: Bir adam çıktı geldi ve her şeyi değiştirdi… 'Artık ne yapıyorsam mutluluktan!'

Haberin Devamı

Son birkaç gündür adı her zamankinden daha çok manşetlerde görünüyor. Taylor Swift cuma günü piyasaya çıkan 12. stüdyo albümü The Life of a Showgirl'ü tanıtmak için büyük bir koşuşturmaca içinde.

Taylor Swift merakla beklenen albümünü sonunda çıkardı... Albümde büyük aşkı, nişanlısı Travis Kelce için yazılmış şarkılar da var...

EKRANDAN AŞKINI DÜNYAYA HAYKIRDI

Ekranların en sevilen talk şov programlarından olan The Graham Norton Show’a katılmak için İngiltere’ye giden Taylor Swift yayın boyunca albümünü anlatırken bir yandan da herkesin merakla izlediği ilişkisinden ve nişanlısı Travis Kelce’den bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Swift'in albüm tanıtım fotoğraflarının bir kısmını ABD'de yaşayan ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti

Amerikan Futbol Ligi’nde büyük bir yıldız olan sporcu sevgilisinin evlilik teklifi ve nişanları hakkında konuşan ünlü şarkıcı bu teklifin "10 üzerinden 10"luk” bir planlamayla yapıldığını ve yaşadığı büyük mutluluğu anlattı.

Bunca yıldır hayatından birçok ünlü isim geçen ve büyük aşklar yaşayan Taylor Swift daha önce hiç kimse tarafından Travis Kelce gibi sevilmemiş olduğunu ima etti…

Taylor Swift katıldığı talk şovda Travis Kelce'ye duyduğu aşkı ve fotoğrafları büyük yankı uyandıran nişanlarının detaylarını anlattı

NİŞAN TÖRENİNİN DETAYLARINI İLK KEZ ANLATTI

Program boyunca parmağındaki görkemli nişan yüzüğünü gösteren Taylor Swift, Travis Kelce’nin tüm bu romantik teklif anlarını burnunun dibindeyken ona “çaktırmadan” planlayabilmiş olmasından gururla ve mutlulukla söz etti.

Taylor Swift talk şovcu Graham Norton’a "Beni şaşırtarak gerçekten harikalar yarattı. Bir yandan Podcast'ini çekerken bir yandan da evinin arkasına evlenme teklif etmek için kocaman bir bahçe yaptırdı” dedi.

Bu ayrıntılı planın bir parçası olarak, Swift'in tur fotoğrafçısı için "daha önce olmayan bir çit duvarı" inşa edildi ve fotoğrafçı, çalılıkların arasında saklanırken samimi fotoğraflar çekti.

"10 ÜZERİNDEN 10"

Taylor Swift ayarlanmış gibi görünen ama aslında habersiz olduğu bu duygusal anları anlatırken "Her şeyi Travis yaptı. Ve bunu harika şekilde başardı. 10 üzerinden 10." dedi.

Taylor Swift nişanlarının her detayını planlayanın Travis Kelce olduğuğunu söylerken bu romantik anlar için "10 üzerinden 10'luk" bir tören dedi

Aşk hayatı ve hüsranla sonuçlanan ilişkileri hakkında şarkılar yazarak milyarlar kazanan 35 yaşındaki Swift'in düğün planlamasına başlayıp başlamadığı sorulduğunda, Swift şu sıralar çoğunlukla müziğine odaklandığını söyledi: "Önce albüm işlerini halletmek istiyorum, planlama açısından düğün daha sonra olacak. Planlamanın eğlenceli olacağını düşünüyorum."

Taylor Swift, nişanlısı Travis Kelce’nin ona daha önce gösterdiği fotoğraf ve videoları aklında tutmuş ve ünlü şarkıcının çok beğendiği mücevher tasarımcısına giderek sevdiği kadına yaraşır bu yüzüğü bizzat onlarla birlikte tasarlamıştı…

Ünlü şarkıcı eskiden kalp kırıklıkları hakkında şarkılar yazarken son albümünün ise Travis Kelce ile yaşadığı mutluluktan doğduğunu anlattı

YÜZÜĞÜNÜ BİLE KUYUMCUYLA BİRLİKTE TASARLADI

Bu zarif hamle ve sonrasında gelen mükemmel şekilde planlanmış evlilik teklifi Taylor Swift için artık doğru yolda olduğunu ve evlenmek için doğru kişiyi seçtiğini anladığı son nokta olmuştu…

Taylor Swfit ekrana çıkıp ilk kez ilişkisi hakkında bu kadar açıkça konuşurken Travis Kelce hayatına girdiğinden beri çok daha özgürleştiğini ve sevgilisinin çıkardığı son albümdeki şarkılara da ilham verdiğini itiraf etti.

ARTIK ŞARKILARINI ACIDAN DEĞİL MUTLULUKTAN YAZIYOR

Ünlü şarkıcı ilginç bir itirafta daha bulundu ve "Kariyerimin başlarında, kişisel hayatımda gerçekten mutsuz olmasaydım şarkı yazabilir miydim diye bir korku besledim” dedi.

Travis Kelce’yle birlikte bunun da değiştiğini söyleyen Taylor Swift “Hayatıma bu adam girdi ve herkes ‘Daha önce hiç bu kadar kendin olmadın' demeye başladı” sözleriyle artık şarkılarını acılardan ve kalp kırıklıklarından değil mutluluktan yazdığını itiraf etti. Travis Kelce uzun süredir hayran olduğu Taylor Swift'le tanışabilmek için onun konserine gitmiş, Swift hayranlarının çok sevdiği bu bileziklerden biriyle telefon numarasını yazarak ona ulaştırmaya çalışıp başarısız olmuştu... Bu durum Taylor Swift'in kulağına gitti ve araya giren bir ortak tanıdık çifti tanıştırdı