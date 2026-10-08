Büyük aşkın ömrü dört yılmış… Sessizce ayrıldılar

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Bunda elbette hem aynı ortamlarda bulunmalarının hem de ortak tanıdıklar tarafından bir araya getirilmelerinin payı büyük. Bir yandan da ünlüler bu ışıltılı dünyanın gerçek yüzünü ya da dışarıdan öyle görünmese de zorlukları olduğunu çok iyi biliyor ve birbirlerini anlıyor…

İşte bu ikisi de kendi alanlarında birer yıldız olan çiftlerden, ünlü oyuncu Minka Kelly ve Imagine Dragons grubunun solisti, ünlü şarkıcı Dan Reynolds, 4 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

People dergisine konuşan bir kaynağa göre, eski çiftin ayrılığı yakın zaman önce gerçekleşti.

Henüz iki ünlü isimden de bu ayrılık hakkında bir açıklama gelmedi. Hatta Minka Kelly’nin Dan Reynolds’la aşk pozları da Instagram hesabında yerli yerinde duruyor…

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"Ransom Canyon" dizisinin 36 yaşındaki oyuncusu ve "Believer" şarkısıyla tanınan 39 yaşındaki müzisyen, Kasım 2022'de Los Angeles'ın Silver Lake semtindeki Cafe Stella'da bir akşam yemeğinde ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Dan Reynolds daha sonra, Minka Kelly’yle ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını ve henüz yüz yüze görüşmeden önce sanatları üzerinden bir bağ kurduklarını anlatmıştı.

Reynolds, 2024 yılında People dergisine verdiği demeçte "Bana, 'Madem sanatını paylaşacaksın, ben de seninle bir şeyler paylaşabilirim; ama bu benim için çok savunmasız hissettiren bir durum. Bunu yapmak istiyor musun, istemiyor musun?' demişti," ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcıya göre Minka Kelly, "Tell Me Everything" adlı anı kitabının bir kopyasını onunla paylaşmış ve tıpkı kendisinin yazdığı bir şarkıyı Kelly'nin dinlemesinden korktuğu gibi, Kelly'nin de henüz tanışmamış olmalarına rağmen kitabını okumasından "çok korktuğunu" belirtmişti.

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Dan Reynolds bu aşkın nasıl doğduğunu anlatırken sözlerine "Ama paylaştık ve sonuçta ortaya gerçekten güzel bir şey çıktı; bu bizi birbirimize çok daha yakınlaştırdı. Sanırım bu, ikimizin de birbirini daha derin bir düzeyde ve oldukça hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı oldu." diye devam etmişti.

Minka Kelly de Kasım 2025'te Drew Barrymore'a verdiği röportajda aynı hikâyeyi anlatmış; anı kitabını okuduktan sonra Reynolds'ın "dehşete düşüp kaçıp gideceğini" mi yoksa "her şeyin içindeki güzelliği mi göreceğini" merak ettiğini söyledi.

Kelly, ünlü şarkıcının "neyse ki ikinci tepkiyi verdiğini" ve en savunmasız, en kişisel anlarını kitap aracılığıyla paylaşmanın nihayetinde onları "birbirine yakınlaştırdığını" ifade etti.

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Ünlü çift nisan ayında Los Angeles'ta kahve almaya çıktıkları sırada tutkulu bir şekilde öpüşürken; ardından da mayıs ayında Los Angeles'taki MOCA Galası'ndaki randevularında birlikte görüntülenmişlerdi.

Minka Kelly temmuz ayında Dan Reynolds ve eski eşi Aja Volkman’dan doğan çocuklarıyla birlikte çıktığı Disneyland gezisinden bir paylaşımı Instagram'da yayınladı.

Ağustos ayında ise "Demons" şarkıcısı, eğlenceli bir sosyal medya videosunda Kelly'nin cilt bakım ürünlerini kullanırken görüldü.

Grammy ödüllü şarkıcı 2011 yılında Volkman ile evlenmiş, eski eşi ise 2023 yılında boşanma davası açmıştı. Minka Kelly’nin adı ise son olarak, 2020-2022 yılları arasında bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Trevor Noah’la anılmıştı.

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Minka Kelly, bir başka ünlü şarkıcı John Mayer, beyzbol efsanesi Derek Jeter ve "Captain America" ​​yıldızı Chris Evans gibi isimlerle de çok konuşulan ilişkiler yaşamıştı.

Minka Kelly ve Dan Reynolds’ın oldukça mutlu devam ettiği sanılan ilişkilerini dört yıl sonra bir anda neden bitirdiklerini ise şimdilik kimseler bilmiyor…