Büyük aşkı öleli 23 yıl oldu… Ünlü oyuncu genç yaşta kaybettiği kocasını hiç unutmadı: Ben onunla her gün konuşuyorum

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Rol aldığı dizi ve filmlerle hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü oyuncu John Ritter, çok genç sayılabilecek bir yaşta aort yırtılması sebebiyle hayatını kaybetmiş, sevenlerini yasa boğmuştu.

John Ritter’ın eşi, tıpkı onun gibi ünlü bir oyuncu olan Amy Yasbeck, merhum oyuncunun vefatından 23 yıl sonra bile onunla hâlâ “her gün” konuştuğunu açıklayarak herkesi şaşırttı.

John Ritter yirmi yıldan uzun bir süre önce hayatını kaybetti ancak eşi Amy Yasbeck, onunla hâlâ her gün konuştuğunu söylüyor… Yasbeck, magazin gazetesi Page Six’e verdiği özel röportajda, “John’la hâlâ konuşuyorum,” dedi. “Sürekli ona danışıyorum… Her gün onunla konuşuyorum.”

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Kocasını kaybettikten sonra mesleğine tutunarak oyunculuk yapmaya, bir yandan da çocuklarını büyütemeye devam eden Yasbeck, Ritter’ın önceki evliliğinden olan üç çocuğu Jason, Carly ve Tyler ile birlikte, merhum oyuncunun hoşuna gideceğini düşündükleri şeyler üzerinden sık sık bağ kurduklarını anlattı.

Yasbeck, “Yeni bir komedyen ortaya çıktığında ya da fiziksel komedi içeren bir şey izlediğimizde, sanki John yanımızdaymış veya bizimle birlikteymiş gibi hissediyoruz” diye belirtti ve “John çok iyi bir izleyiciydi,” diye ekledi. “Sahnede olmayı da, izleyiciler arasında bulunmayı da çok severdi.”

64 yaşındaki Yasbeck, John Ritter’la 1990 yapımı “Problem Child” (Yaramaz Çocuk) filminin okuma provaları sırasında tanıştı. Çiftin 1998 yılında Noah adında bir çocukları dünyaya geldi ve bir sonraki yıl evlendiler.

Ritter, Eylül 2003’te, “8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter” adlı sitcom dizisinin provaları sırasında göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Acilen hastaneye götürülen oyuncuya başlangıçta kalp krizi tedavisi uygulandı. Ancak o gece, daha sonra aort diseksiyonu (aort yırtılması) olduğu anlaşılan bir durum nedeniyle hayatını kaybetti. John Ritter hayatını kaybettiğinde 54 yaşındaydı.

Amy Yasbeck, Page Six’e verdiği demeçte, merhum eşiyle ilgili en çok özlediği şeyin, onun babalık yapışını izlemek olduğunu söyledi. “Bu her şeyi kapsıyor” diyen ünlü oyuncu, “İnsanlığı, mizah anlayışı, empati yeteneği ve dünyanın gidişatına duyduğu tepkiler... Hepsi bunun içinde” ifadelerini kullandı.

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Yasbeck, Ritter’ı “çok adil ve ilerici bir adam” olarak tanımladı; özellikle çocuklara veya insanlara haksızlık yapıldığında Ritter’ın büyük bir huzursuzluk duyduğunu belirtti.

“Bu onu çok kızdırırdı. Hem dünya genelindeki haksızlıklara hem de kendi çocuklarına yapılanlara karşı... ‘Biz ne yapıyoruz?’ diye sorgulardı.”

Yasbeck ayrıca, Ritter’ın vefatından bu yana geçen süre içinde, insanların kendisine yaklaşıp onlar için ne kadar önemli olduğunu anlattığı bir günün bile neredeyse hiç geçmediğini belirtti ve “İnsanları gerçekten bu şekilde etkiledi” dedi.

Yasbeck, Ritter’ın ölümünü takip eden haftalarda, aort yırtılması konusunda farkındalık yaratmak ve başka ailelerin de benzer bir trajedi yaşamasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla John Ritter Aort Sağlığı Vakfı’nı (John Ritter Foundation for Aortic Health) kurdu.

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“John’u hatırlayabilirsiniz; herkes John’u hatırlar,” diye açıkladı. “Mesele bu değil. Mesele, ailenizden birini, önlenebilir bir durum nedeniyle kaybetmek… Üstelik bunun büyük ölçüde genetik olması.”