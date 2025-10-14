Onların büyük aşkını ölüm bile bitiremedi...Kaybettiği karısının doğum gününü kutladı... Hem kendi ağladı, hem herkesi ağlattı

Haberin Devamı

Ama elbette istisnalar da var...Olmaz mı!

İnsan gerçekten ruh eşini bulduğunda onu kaybetmemek için elinden geleni yapar... Onunla birlikte kurduğu mutlu yuvası dağılmasın diye nice zorluklara katlanır.

Hayat bu! Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez elbette...

Bazen de büyük aşkların arasına ölüm girer... Dünyanın en soğuk ve değiştirilemez gerçeği. O zaman da insanın kolu kanadı kırılır...

Elleriyle toprağa verdiği o sevgili hayat yoldaşının, eşinin acısını hiçbir şey dindiremez. Öyle ki onun ölümünün üzerinden yıllar geçse de başkasını sevemez belki de...





KAYBETTİĞİ KARISININ DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Tıpkı yılların oyuncusu John Travolta gibi!

Nice filmde nice unutulmaz karakter yaratan Travolta, Kelly Preston ile 1991 yılında mutlu bir yuva kurmuştu.

Birbirlerini deli gibi seviyorlardı. Evlat acısı gibi dayanması güç bir acıya bile birlikte katlandılar. Oğullarını kaybettikten sonra geride kalan kızlarına bir erkek kardeş daha verdiler.

Ama sonra Kelly Preston, onca olanağın, şöhretin ve paranın bile karşı duramadığı bir hastalığa yakalandı.

2020 yılında meme kanserine yakalandı. Direndi direnmesine ama olmadı. Travolta sevgili karısını toprağa verdi. Preston sadece 57 yaşındaydı.





DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Üzerinden tam beş yıl geçti ama ünlü oyuncu, karısının aşkını ve onu kaybetmenin acısını hiç unutmadı. Son olarak da Kelly Preston'ın 13 Ekim'deki doğum günü onuruna yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla hem kendi ağladı hem de takipçilerinin yüreğini yaktı.

Travolta, Instagram sayfasında karısının beyaz elbiseli bir fotoğrafını paylaştı. O karede Kelly Preston yüzünde kocaman bir gülümsemeyle objektife bakarken görülüyor.

Kucağında da bir demet çiçek var.

Bu paylaşımı daha da etkili kılar ise Travolta'nın arka plana yerleştirdiği o ünlü şarkı oldu... Üstelik Travolta, kendi sesiyle nefesiyle seslendirdi o şarkıyı.

Come Rain or Come Shine adlı bu unutulmaz Ray Charles şarkısını Travolta seslendirdi... Paylaşımının yanına da "Bu şarkıyı Kelly için kaydetmiştim. Onun doğum gününde sizinle paylaşmak istedim. Mutlu yıllar Kelly, seni seviyoruz" diye yazdı.

Travolta, paylaşımının altına da "John, Ella ve Ben" diyerek imza attı.





SESİYLE, NEFESİYLE KARISINA SÖZ VERDİ: SENİ KİMSENİN SEVMEDİĞİ GİBİ SEVECEĞİM'

John Travolta'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Aslına bakılırsa Kelly Preston'ın ölümünün üzerinden beş yıl geçti. Ama Travolta'nın seslendirdiği o şarkıda olduğu gibi "Kelly'yi kimsenin sevmediği kadar sevdi". Hatta başka kimseyi de sevemedi, kalbini açamadı.

Öyle ki onun ölümünden sonra kendini tamamen hayatta kalan iki çocuğu Ella ve Ben'e adadı.

Röportajlarında da sık sık "Kelly'den sonra başkasını sevemem... Bu bana karıma ihanet etmek gibi geliyor" dedi.

DİNMEYEN ACISI HEP KALBİNDE

1991 yılında hayatını resmen birleştirdiği eşini bundan beş yıl önce kaybeden ve acısını hala tam olarak dindiremeden bu ünlü John Travolta.

Grease, Staying Alive, Saturday Night Fever, Pulp Fiction gibi filmlerle sinemaseverlerin hafızasında yer eden 70 yaşındaki Travolta, 2020'de yılında 29 yıllık eşi Kelly Preston'ı kaybetti.

Bu, deneyimli oyuncu Travolta için hiç kolay bir kayıp olmadı elbette. Ondan yıllar önce biricik oğulları Jett'i kaybettiklerinde birbirlerinden destek bulmuştu ünlü çift.

Ama bu kez Travolta, bu büyük kaybıyla yalnız başa çıkmak zorunda kaldı. Üstelik annesiz ve boynu bükük kalan iki çocuğunu da hayata bağlı tutmak onun sorumluluğundaydı.

ÖZEL GÜNLERDE YOKLUĞUNU DAHA ÇOK HİSSEDİYORLAR

Kelly Preston'ın ölümünden sonra kalbinin kapılarını aşka kapatan ve "Ondan başkasını sevmek Kelly'ye ihanet olur " diyen John Travolta, zoru başardı ve geride kalan çocukları 25 yaşındaki Ella Bleu ve 15 yaşındaki Benjamin'e kol kanat gerdi.



Kelly Preston'ın bundan dört yıl önce, henüz 57 yaşındayken ölümünden sonra John Travolta ile iki çocuğu Ella Bleu ve Benjamin birbirlerine sımsıkı kenetlenip yeniden gülmeye ve yeniden hayata tutunmaya başladılar.

Ama elbette sevdiğini kaybeden herkes gibi onlar için de zor geçer bazı önemli günler var. Anneler Günü, evlilik yıl dönümü ya da Preston'ın doğum günü gibi...

İşte John Travolta'nın, artık hayatta olmayan karısı için yaptığı o paylaşım da takipçilerini bile fazlasıyla üzdü, yüreklerine dokundu.

BERABERLİKLERİ MASAL GİBİ BAŞLADI

John Travolta ile Kelly Preston, Hollywood'un gerçekten de filmlere ve masallara bezeyen aşk öykülerinden birinin kahramanları.

İlk kez yan yana ve göz göze geldiklerinde takvimler 1989 yılını gösteriyordu. O sırada The Experts adlı komedi filminin provaları için bir araya gelmişlerdi.

Hatta Preston o dönemde eski eşi Kevin Gage ile kağıt üzerinde de olsa evliydi. Ama yine de bu durum onun John Travolta ile aşka düşmesine engel olmadı. Hatta Preston'ın yıllar sonra anlattığına göre bu durum "bir tür ilk görüşte aşktı."

Artık hayatta olmayan Preston, yıllar önce katıldığı bir programda, Travolta ile tanıştıklarında kendisinin evliliğinde hiç mutlu olmadığını anlattı. "Gerçekten de yanlış insanla birlikteydim" diye ifade etti durumu.

Kelly Preston ile ilk eşinin bu "yanlış evliliği" 985'dte başladı. İki yıl sonra ayrıldılar ama resmi olarak "boşanmamışlardı o sırada.

Preston, John Travolta ile tanışıncaya kadar George Clooney ile kısa bir ilişki yaşadı. Ardından Charlie Sheen ile nişanlandı. Bu nişan 1990 yılına kadar sürdü. Ama evlenmeden ayrıldılar.





BOŞANDIKTAN SONRA AŞKINI İLAN ETTİ

Sonra ikili The Expert adlı projede birlikte çalıştı. O sırada Travolta aslında Preston'dan hoşlansa da hayatında başka biri olduğu ve resmen evliliği bitmediği için adım atmadı.

Sonunda 1991'in yıl başında İsviçre'de ünlü bir otelin restoranındayken önünde diz çöküp Preston'a evlenme telif etti. O sırada altı karatlık sarı bir elmas yüzük hediye etti Preston'a.

Tabii ki Kelly Preston bu ani evlilik teklifi karşısında şaşırdı. Kendini tutamayıp bir çığlık bile attı.

İkilinin ilişkileri hızlı başladı. Travolta ve Preston, çok genç kaybettikleri oğulları Jett daha annesinin karnındayken evlendi.

Travolta ve Preston, 5 Eylül 1991'de önce Paris'te hayatlarını birleştirdi. Sonra ABD'de bir düğün daha yaptılar.





İLK BÜYÜK MUTLULUK SONRA BÜYÜK BİR ACIYA DÖNÜŞTÜ

Çiftin ilk bebeği Jett düğünden bir yıl sonra dünyaya geldi. Fakat ömrü kısa oldu. Henüz 16 yaşındayken ailece gittikleri tatilde hayata veda etti.

Travolta ile Preston'ın kızları Ella Bleu ise 2000 yılında dünyaya geldi.

2009 yılında ilk göz ağrıları Jett'i aniden kaybetmek mutlu çiftin hayatında büyük bir darbe oldu. Bu dayanılması zor acı onları birbirlerine daha da yaklaştırdı. 2010 yılında en küçük oğulları Benjamin dünyaya geldi.

Tam aile toparlanmış ve hayat yolunda daha emin adımlarla yürümeye başlamıştı ki bu kez Preston meme kanserine yakalandı. İki yılık mücadelenin ardından da 57 yaşında hayata veda etti.