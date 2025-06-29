Büyük aşkı ihanet mi bitirdi? Adeta kalbine bir hançer sapladı... Ayrıldığı nişanlısının arkadaşıyla yakalandı!

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Bu düğünde düğünün kendisi kadar katılan konuklar da çok konuşulmuştu.

DÜĞÜNÜN "TAZE BEKAR" KONUĞU YAKIN MARKAJ ALTINDAYDI

Konuklar arasında en çok dikkat çeken isim ise daha birkaç gün önce nişanlısı Katy Parry’den ayrılan Orlando Bloom oldu…

Katy Perry aslında Lauren Sanchez’in çok yakın arkadaşı ve ikili Jeff Bezos’un roketiyle nisan ayında uzaya da birlikte gitmişti.

Perry ve nişanlısı Orlando Bloom düğüne birlikte gidecekken birkaç gün önce ayrılık haberi gelince ünlü şarkıcı Venedik’e gitmekten vazgeçti.

Orlando Bloom da taze bekar olarak eğlencelerin tadını sonuna kadar çıkardı.





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YANINDA BİR ESMER GÜZEL VARDI...

Düğünden bir gece önce verilen partiye esmer bir güzelle katılan Orlando Bloom Venedik’in meşhur su taksilerinden birinde bu gizemli kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Bu kişinin kimliği ortaya çıkar çıkmaz da ihanet söylentileri magazin gündemine yerleşmiş oldu.

Orlando Bloom’un yanındaki kadının ünlülerin stilist Jamie Mizrahi olduğu anlaşıldı.

Jamie Mizrahi Adele’den, Jennifer Lawrence’a, Meghan Markle’dan Katy Perry’ye sayısız yıldızın giyim kuşamından ve etkinliklerde giyecekleri kostümlerden ve tüm görünümlerinden sorumlu ve tanınmış bir stilist.

HEM KENDİSİNİN HEM DE AYRILDIĞI NİŞANLISININ YAKIN ARKADAŞIYMIŞ!

Hem Katy Perry hem de Orlando Bloom’la yıllardır arkadaş olan 36 yaşındaki Jamie Mizrahi gelin Lauren Sanchez’in de stilistiğini yaptığı için düğün konukları arasındaydı.

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İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları Katy Perry için deyim yerindeyse adeta kalbine saplanan bir hançer olacağa benziyor…

Çünkü çiftin ayrılığına bu eskiden beri tanışan ikilinin, Orlando Bloom ve Jamie Mizrahi’nin bir aşk yaşamaya başlamış olmasının sebep olduğu konuşulmaya başlandı.

Şu anda Avustralya’da turnede olan Katy Perry’nin ortaya çıkan bu görüntüler için ne diyeceği merak konusu oldu.





"SANKİ KALBİNE BİR HANÇER SAPLADI"

Çifti tanıyan bir kaynak olayla ilgili olarak “Bu fotoğraflar Katy'nin kalbini kesinlikle kıracaktır. O dünyanın diğer ucunda turnede ve Orlando onun en yakın arkadaşlarından birine yakın davranıyor. Burada uygunsuz bir durum olmadığına eminim ama yine de Katy bunu görünce çok üzülecek ve şüpheye düşecektir” yorumunu yaptı.

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40 yaşındaki Perry ve 48 yaşındaki Bloom, 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nin ardından verilen partide tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

2019’da nişanlanan çift daha önce de ayrılık yaşamış ancak birbirlerinden kopamamışlardı.

AŞKI BİTİREN GERÇEK SEBEP İHANET MİYDİ?

Çiftin arasının Katy Perry’nin son zamanlarda giderek yara alan müzik kariyeri yüzünden yaşadığı stresle bozulmaya başladığı söyleniyordu.

Geçtiğimiz hafta ayrıldıkları haberi gelen Orlando Bloom ve Katy Perry’nin 2020’de doğan Daisy Dove adında bir kızları var.