Hayatı boyunca hiç aşksız kalmamıştı... Mutluluk için bir erkeğe ihtiyacım olmadığını anlamam 30 yılımı aldı

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Başrollerini oynadıkları aşk filmini bir değil tam iki kez çektiler çünkü. Önce 2000'lerin başında nişanlandılar sonra ayrıldılar. 2021 yılında yeniden bir araya geldiler ve bu kez evlendiler.

Onlar sayesinde "İnsanın eski sevgilisinden yeni sevgili olur mu?" tartışmaları yeniden yaşandı. Önceleri bunun olabileceğine inandı herkes. Ama Lopez ile Affleck'ten gelen boşanma haberi bu konudaki inancı da yerle bir etti.

PERİ MASALI İKİ YIL SÜRDÜ

Lopez ile Affleck, 2022 yılında evlendiler. Ama "peri masalı" sadece iki yıl sürdü. Boşanma kararı geldi. Şimdi her ikisi de hayatlarının bundan sonrasına odaklandı. Elbette yaşadıkları konusunda kendileriyle yaptıkları hesaplaşma da bitmiş değil.

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Hatta Jennifer Lopez, bu konuda kendi kendine düşünmekle yetinmeyip Interwiev dergisine röportaj bile verdi.

55 yaşındaki yıldız, Ben Affleck ile boşanmasını, bu karara varmanın nelere mal olduğunu, neler hissettiğini açık açık anlattı.

Bu arada iddialara göre Ben Affleck'in boşanmak üzere olduğu karısının böyle bir röportaj vereceğinde haberi bile yoktu. Hatta bu yüzden ona kızdı bile. Sonra da yakın çevresine "Aslında bilmeliydim ki Jennifer bu boşanma konusunda sonsuza kadar konuşacak" bile dediği ileri sürüldü.

Özetle bu konuda konuşan tek kişi Jennifer Lopez.

MUTLU OLMAK İÇİN BİR ERKEĞE İHTİYACI OLMADIĞINI 30 YIL SONRA ANLADI

Nikki Glaser'e konuşan Lopez, insanın mutluluğu bir partnerde değil kendi içinde araması gerektiğini anlamanın yıllarını aldığını itiraf etti. Sözün bu noktasında Lopez'in yıkılmakta olan evliliğinin dördüncü evliliği olduğunu hatırlayalım.

Dört evliliği ve sevgilileri bir araya getirildiğinde Lopez, hayatı boyunca hiç aşksız kalmadı. Ama yine de görünüşe göre bütün bunlar ona aradığı mutluluğu getirmedi. Yine de bu konuda tam 30 yıl sonra aslında mutluluğun insanın kendi içinden geldiğini keşfetti ünlü yıldız.

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Marc Anthony ile evliliğinden iki tane çocuğu bulunan Jennifer Lopez "Romantik olan ve ilişki yaşamayı seven bizim gibiler, hep bir partnerle birlikte yaşlanmamız gerektiğine inanırız. Ama gerçekte durum böyle değil" diye konuştu.

Sonra da yarı şaka yarı ciddi "Bunu anlamam sadece 30 yılımı aldı" diye ekledi.

ARTIK MUTLULUĞU KENDİ İÇİNDE ARIYOR: Sözün bundan sonrasında ise Lopez, geleceğine nasıl baktığını anlattı. Söylediğine göre ana odağı kendi kendine mutlu olmayı öğrenmek, kendini mutlu etmek. Bir başka deyişle bundan sonra hayatında biri olsun ya da olmasın önce kendine sevgi duyarak, kendi kendiyle mutlu olarak yeni bir hayat kurmayı planlıyor.

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'İLİŞKİM OLSUN, BİRLİKTE YAŞLANALIM İSTİYORDUM'

Her ne kadar şu an belirsiz bir süre için kendisini ekleyen bekar hayatına hazır olsa da Jennifer Lopez yine de kendini "Biriyle ilişkide olmayı ve onunla birlikte yaşlanmayı isteyen bir romantik" olarak tanımladı.

Röportajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha önce üç kez evlenip boşansa da bu dördüncünün kendisini diğerlerinden farklı etkilediğini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliğin sonuna gelmesinin kendisi için çok sert bir darbe olduğunu anlattı: "Gerçekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuş ya da üzerime bir bina yıkılmış gibi" diye anlattı durumunu.

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DÖRDÜNCÜ EVLİĞİNDE DE HÜSRANA UĞRADI: Jennifer Lopez dördüncü kez boşanma duygusunu yaşıyor. İlk evliliğini 1997ç ile 98 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2011 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı. Sonra 2004 ile 2014 arasında ikizlerinin babası Marc Anthony ile evlendi. Son kocası Ben Affleck ile evliliği ise 2022'de başladı ve iki yıl sürdü.