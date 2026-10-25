Büyük aşkı başkasından çocuk yapıp evlendi… O da gönlünü bir başka ‘meleğe’ kaptırdı

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Yıldız ismin 13 yıllık evliliği bittikten sonra yaşananlar uzun süre konuşulmuş, eski karısı yeniden evlenip çocuk sahibi olurken onun ismi de farklı güzellerle birlikte anılmıştı.

Us Weekly’ye konuşan kaynaklar, Tom Brady’nin süper model Candice Swanepoel ile birlikte olduğunu, ünlü ikilinin “bir süredir” birlikte olduğunu iddia etti.

Tom Brady, 2009’dan 2022’ye kadar evli kaldığı süper model Gisele Bündchen’den ayrıldığından beri özel hayatını oldukça gizli tutuyordu.

Bununla birlikte, Bündchen’den boşandıktan sonra adı Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle ve Yael Cohen gibi birçok ünlü isimle adı anılmıştı.

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Yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady’nin, Brezilyalı eski eşi Bündchen’den Benjamin (16) ve Vivian (13) adında iki çocuğu; ayrıca eski sevgilisi, ünlü oyuncu Bridget Moynahan’dan da Jack (19) adında bir oğlu bulunuyor.

Swanepoel’in ise on yıldan uzun süre birlikte olduğu eski nişanlısı Hermann Nicoli’den Anaca (10) ve Ariel (8) adında iki oğlu var. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı.

Brady, bu yılın başlarında People dergisine verdiği bir röportajda, flört etmenin öncelikleri arasında olmadığını şu sözlerle ifade etmişti: “Biliyor musunuz? Özel hayatıma ya da kendime ayıracak pek vaktim yok; ancak çalışmayı ve çocuklarımı seviyorum.”

“Meşgul olmayı ve yaptığım işlerden tatmin olmayı seviyorum. Şu sıralar oldukça heyecan verici projeler üzerinde çalışıyorum ve çok olumlu işlere imza atan harika ekiplerle birlikteyim. Hayatımla ilgili birçok konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Candice Swanepoel ise 2023 yılında V dergisine verdiği röportajda, “çocuklarının ihtiyaçlarına ve aynı derecede önemli olan kendi kişisel ihtiyaçlarına karşı çok duyarlı” olduğunu belirtmişti.

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Güney Afrikalı model, en çok Victoria’s Secret ile yaptığı çalışmalarla tanınıyor ve geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show 2026 kapsamında, ünlü iç giyim markası için yeniden podyuma çıktı.

Defile sırasında Swanepoel, tamamen pembe bir kombin ve üzerinde metalik detaylar ile mücevherlerle süslenmiş kanatların yer aldığı bir tasarım da dahil olmak üzere üç farklı kıyafet sergiledi.

Tom Brady hakkında Lars Anderson tarafından kaleme alınan ve kısa süre önce yayımlanan “Brady: An American Story and the Price of Greatness” adındaki biyografide Gisele Bündchen’in, evliliklerini kurtarmak için gösterdiği “çaresiz” bir çabanın ardından, Brady ile olan 13 yıllık evliliğine “uyumlu değiliz” şeklindeki üç kelimelik bir ifadeyle son verdiğini öne sürerek büyük ses getirdi.

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Gisele Bündchen, Tom Brady’den ayrıldıktan sonra kendisinin ve çocuklarının spor hocası olan Joaquim Valente’yle aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisinin Gisele Bündchen kocasından ayrılmadan başladığını ve bunun bir ihanet olduğunu söyleyenler de çoktu.

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin bir oğulları oldu ve sonunda ikili aile arasındaki bir törenle evlendi. Tom Brady bu konuda yorum yapmaktan kaçındı ve sadece eski eşine mutluluklar diledi.