Öperken bile gözü dışarıdaydı... Müstehcen sırlarını ortaya serecek diye korkuyor... Büyük aşk kirli bir oyuna dönüştü...

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Dışarıdan bakıldığında sakin görünseler de kapalı kapılar ardında birbirlerine bilendikçe bileniyorlar... Hatta kimi zaman biri, diğerinin sırlarını ifşa edeceği kaygısına kapılıp kabus gibi günler, geceler bile geçiriyor.

Tıpkı müzik ve sinema dünyasının yıldızı Jennifer Lopez'in şu anda hissettiği gibi.

Aslına bakılırsa JLo ile Ben Affleck'in öyküsünü bilmeyen kalmadı...

2000'li yılların başında birlikte rol aldıkları Gigli filminin setinde aşık oldular... Birlikte bir hayat sürdürme hayaliyle nişanlandılar. Ama o süreçte ayrıldılar.

Aradan 17 yıl geçtikten sonra hayat onları bir kez daha karşılaştırdı. Yarım kalan aşklarını yeniden yaşamaya başladılar. Üstelik bu kez evlenmeyi başardılar.

Yine olmadı... Belli ki yarım kalan her şeyi kısacık zamanda yaşayıp bitirdiler ve evliliklerine sadece iki yılda son noktayı koydular.

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ÖZEL HAYATLARINA DAİR SIRLARINI AÇIK ETMESİNDEN KORKUYOR

Dışarıdan bakıldığında ikisi de gayet sakin ve olumlu görünüyor. Bazı yayın organlarına yaptıkları aklı başında açıklamaların dışında da birbirleri hakkında tek kötü söz etmediler.

Ama haklarındaki söylentiler, her şeyin o kadar da güllük gülistanlık olmadığını gösteriyor. Eskiden Bennifer olarak bilinen çifte dair yeni bir söylenti dolaşıyor şimdi ortalıkta.

Buna göre Jennifer Lopez, eski kocası Ben Affleck'in konuk olacağı herhangi bir programda ya da bir röportajda ortak hayatlarına dair bazı müstehcen detayları anlatmasından korkuyor.

Bu korkusu da çok temelsiz değil Lopez'in.

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Çünkü onun da kulağına gittiği kadarıyla eski kocası Ben Affleck'e, sıkı dostu Matt Damon ile birlikte her şeyi konuşacağı bir podcast yayınına katılması için teklif üstüne teklif gidiyor.

Bu da Lopez için kelimenin tam anlamıyla bir kabus senaryosu.

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Eski çifte yakın bir kaynak, Lopez'in eski kocasının konuşmasından korktuğunu çünkü ortak hayatlarıyla ilgili bazı "kirli sırları" sonsuza kadar gizli tutmak istediğini belirtti.

Jennifer Lopez'in tek umudu, Ben Affleck'in kaotik aşk hayatının sırlarını anlatmaya çok da istekli olmaması.

Ama yine de insanoğlu bu... Her an cazip bir teklif alıp kararını değiştirebilir.

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BİRBİRLERİNİN TÜM İYİ VE KÖTÜ YANLARINI BİLİYORLAR

Bu yüzden de Ben Affleck'in yaşadığı ilişkileri ve bunlarla ilgili ayrıntıları anlatma olasılığı Jennifer Lopez'i kelimenin tam anlamıyla çileden çıkarıyor.

Bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Ben ve Jen iki kez birlikte yaşadılar ve sonra iki kez ayrıldılar. Birbirlerinin iyi ve kötü yönlerini biliyorlar. Ve eğer Ben, günün birinde Matt Damon ile oturup sohbet ederse hayatıyla ilgili bütün ayrıntıları anlatacağını Jen de biliyor. Sırlarının ortaya dökülebilme olasılığı da onu korkutuyor."

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Görünüşe göre büyük aşkların derdi de büyük oluyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yollarını bu kez kesin olarak ayırdılar. Ama yıllar içinde o kadar çok şey paylaştılar ki birbirlerinin hayatından bir türlü kesin ve net olarak çıkıp gidemiyorlar.





Affleck ve Lopez ilişkisinin bu ikinci seferde de iyi gitmeyeceğini iddia edenler haklı çıktı... Bu gruptakiler buna kanıt olarak da Affleck'in sevgilisini öperken bile bakışlarını dışarıya yöneltmesini kanıt olarak gösteriyordu.