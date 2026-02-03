'Büyük aşk' dediler ama pek öyle değilmiş... Ayrı dünyaların insanı çıktılar: 'Ben bu kadına ayak uyduramam'

Haberin Devamı

Bu bir yana... Ama bir de başka bir ayrıntı var... Bazen ünlülerin ilişkileri bir dargın, bir barışık fırtınalı denizlerin dalgaları gibi gelip geçiyor. Sonunda da yine bitiyor elbette.

Görünüşe göre ünlü model Bella Hadid ile rodeocu sevgilisi Adan Banuelos'un aşkı da bunlardan biri...

Bir süredir yakalandığı Lyme hastalığı ve onun getirdiği sağlık sorunları nedeniyle gündemde olan Bella Hadid, geçtiğimiz haftadan bu yana gönül ilişkisiyle konuşuluyor.

Daha doğrusu ne olacağı hatta ne olduğu belli olmayan gönül ilişkisiyle...

ONLAR AYRI DÜNYALARIN İNSANLARI

Gelen son haberlere göre Bella Hadid ile Adan Banuelos'un yaklaşık iki yıllık aşkı artık bitti. Ama daha bu haberin son cümlesine nokta konulmamıştı ki Bella ile Adan bir kulüpte dans ederken görüntülendi.

Ondan birkaç saat sonra da Banuelos, kamuya açık alanda alkolü fazla kaçırıp rahatsızlık vermekten tutuklandı. Kefaletle serbest kaldı.

İşte bütün bunlar da Bella Hadid ile Adan Banuelos'un gerçekten ayrılıp ayrılmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

Sonuç şimdilik net olmasa da Bella ile Adan'ın ilişkisinin sonu yok gibi görünüyor özetle.

Çünkü ikisine de yakın kaynaklara bakılırsa onlar gerçekten de ayrı dünyaların insanları. Yani öyle uzun süre birlikte bir ilişki yürütmelerinin çok da imkanı yok.

Bella Hadid ile Adan Banuelos, ayrıldıkları haberi duyulduktan sonra bir kulüpte dans ederken görüntülendi.





FARKLI YETİŞTİLER... HAYAT TARZLARI DA FARKLI

Bunun nedeni de Hadid ile Banuelos'un çok farklı aile geçmişlerine ve yetişme tarzlarına sahip olması.

Page Six'e konuşan bir kaynak "Bella emlak kralı Mohamed Hadid ile bir TV yıldızı olan Yolanda Hadid'in kızı... Bu, Banuelos'un aile geçmişinden çok farklı" diye özetledi durumu.

Bu kaynak, Bella'nın farklı yaşam tarzına bir örnek de verdi.. "Bella'nın mesela özel jetle yolculuk etme alışkanlığı var. Bu biraz da Lyme hastalığı yüzünden bağışıklık sisteminin düşüklüğünden kaynaklansa da onun daha pahalı bir hayat sürdürebildiğinin göstergesi" dedi.

Yine aynı kaynak Banuelos'un ise bu kadar gösterişli yaşamadığını, tam tersine sade yaşamayı seçtiğini söyledi.

Her ne kadar Bella, sevgilisi uğruna Teksas'ta bir ev satın alıp Banuelos'un karavanında yaşamaya başlasa da yine de aralarındaki farklılıkları bir türlü kontrol altına alamadılar.





SIRADAN İNSANLAR BELLA'NIN HAYATINA YETİŞEMEZ

Aynı kaynak Bella Hadid'in bir süper model olduğunu ve buna göre bir hayat tarzı sürdürdüğünü söyleyip "Adan Banuelos ya da onun gibi sıradan insanlar buna yetişemez" diye konuştu.

Diğer yandan söylenenlere göre Bella da Adan da birbirlerini, hayatlarına dahil edebilmek için çok uğraştı. Yine de temeldeki farklılıklar yüzünden başarılı olamadıklarını söylediler.

Bu arada bir de karmaşık bir durum var. Bella ile Adan, birlikte milyon dolarlık rodeo atları satın alıp bir de iş bağlantısı kurdular.

Bu da ayrılıklarının ve birbirlerinin hayatlarından çıkmalarının öyle kolay olmayacağını gösteriyor.





Bella Hadid ile Adan Banuelos'un aşk ilişkisi 2023 yılında başlamıştı.