×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz!

Güncelleme Tarihi:

#Dua Lipa#Callum Turner#Ünlü Çiftler
Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:49

2023’ü büyük başarılarla kapatan yıldız şarkıcı 2024’e yeni bir aşk haberiyle girmişti. Yıl boyunca yeni albümüyle konuşulan, konserden konsere koşan Dua Lipa yeni seneye de aşk sarhoşu girecek…

Haberin Devamı

İlk olarak geçen yılın ocak ayında kaçamak buluşmalarıyla magazin sayfalarına konuk olan Dua Lipa ve oyuncu sevgilisi Callum Turner 2024’ü birlikte mutlu mesut geçirdi.

Başlarda ilişkileri duyulmasın diye epey ter döken ünlü çift kameralara el ele yakalandıktan sonra deyim yerindeyse “rahatladı” ve aşklarını doya doya yaşamaya başladı.

Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz
Ünlü çift bu yılın başında kaçamak buluşmalarında paparazzilere yakalanınca aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı

Ünlü şarkıcı Callum Turner’la çekilmiş bir fotoğrafını temmuz ayında Instagram sayfasından paylaşarak ünlü aktöre aşkını ilan etmiş, bir yandan da hayranlarına aşkını duyurmuştu.

Haberin Devamı

İlişkileri bu bir yılda giderek ilerleyen ve ciddileşen çift Dua Lipa’nın yoğun konser programı ve Callum Turner’ın film ve dizi çekimlerinden fırsat buldukça her anlarını birlikte geçirmeye başladı.

Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz
Bütün yılı birlikte geçiren aşıklar Dua Lipa'nın dünyanın dört bir yanında verdiği konserlere de birlikte gittiler

Dua Lipa yılın son günlerine yaklaşırken sevgilisiyle sarıldıkları bir fotoğrafını paylaşarak “Biz bu tatilde evdeyiz. Hepinize bol bol sevgi yolluyorum” yazarak yılbaşı planını hayranlarıyla paylaştı.

Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz
Dua Lipa dün bir sevgilisi Callım Turner'la sarmaş dolşa bir pozlarını paylaşarak "Bu sene yeni yıla evde giriyoruz" yazdı

Çiftin nasıl tanıştığı bilinmiyor. Ancak ilk kez Dua Lipa Callum Turner’ın yeni dizisinin galasından sonra verilen partide sevgilisinin yanında eğlenirken görüntülenmişti.

Ünlü şarkıcı tam da o günlerde verdiği bir röportajda ise “Flört etmek bence genel olarak biraz kafa karıştırıcı. Ya arkadaşlarınızın arkadaşları ya da güvendiğiniz insanlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz, çünkü flört etmek sanırım benim gibi ünlü bir kişi olduğunuzda o kadar da kolay değil” demişti.

Haberin Devamı

Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz

Yani genç aşıklar muhtemelen ortak tanıdıkları sayesinde tanıştı ya da arkadaşları onları çöpçatanlık yapıp bir araya getirdi…

Dua Lipa daha önce 2019'dan 2021'e kadar Gigi ve Bella Hadid'in küçük kardeşi Anwar Hadid ile sevgiliydi. Ünlü şarkıcı 2023’te de ünlü Fransız yönetmen Romain Gavras’la birlikteydi ancak çiftin ilişkisi Dua Lipa’nın kariyerine öncelik vermek istemesi yüzünden sona erdi.

Bütün yılı aşk sarhoşu geçirdiler: Biz bu yılbaşında evdeyiz
Dua Lipa ve Callum Truner'ın nasıl tanıştığı bilinmiyor ancak ünlü şarkıcının bir röportajında verdiği ipucuna göre çifti ortak arkadaşları bir araya getirmiş

Haberin Devamı

Callum Turner da birlikte kamera karşısına geçerken aşk yaşamaya başladığı The Corwn dizisinin yıldızı Vanessa Kirby’yle büyük bir aşk yaşamış, çift 2020’de ayrılmıştı.

Gözden KaçmasınKalbini daha fazla boş tutamadı… Yeni aşkın ilk fotoğrafları…Kalbini daha fazla boş tutamadı… Yeni aşkın ilk fotoğrafları…Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınEvlilikleri sallantıda deniyordu… Ünlü çift tatilde aşk tazelediEvlilikleri sallantıda deniyordu… Ünlü çift tatilde aşk tazelediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dua Lipa#Callum Turner#Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!