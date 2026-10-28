Bütün yasak aşklarını birer birer anlatmıştı... Ben film setinde kaçamak yaparken karım daha 7 yaşındaydı... Hepsini o da biliyor!

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Hem Kirk Douglas gibi çok ünlü bir babanın oğlu, hem de Hollywood'da başarılı bir kariyere imza atan ünlü biri olarak ama en çok da artık 82 yaşına gelmesinin rahatlığıyla eteğindeki bütün taşları döktü Douglas.

Bunlar arasında en çok ilgi çekeni de ilk karısı Diandra Lucker'ı bir kez değil birkaç kez aldattığını itiraf ettiği bölümler oldu.

Diğer yandan merak edilen başka bir ayrıntı daha var.

O da Michael Douglas'ın şu anda evli olduğu, kendisinden 25 yaş genç karısı Catherine Zeta Jones'un bütün bunları nasıl yorumladığı. Daha da ötesinde kocasının geçmişte yaşadığı bu dizi dizi çapkınlıkları bilip bilmediği.

Michael Douglas, One Helluva Ride adlı anı kitabında bütün sırlarını gözler önüne serdi.

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İşte bu konu Michael Douglas'ın konuk olduğu Happy, Sad Confused adlı podcast yayınında da masaya yatırıldı.

Programın sunucusu Josh Horowizt, Douglas'a "Catherine Zeta Jones'un kitapta anlatılanları bilip bilmediğini" sordu. Bunun üzerine Douglas da "Eve gidip ona soracağım. Çünkü kitabım eline geçeli daha iki gün oldu" diye muzip bir yanıt verdi.

Bu arada Douglas "Bütün bunların hepsinden haberi vardı. Yaşadıklarımın "Catherine'den Önce" dönemine ait olduğunu da söyledim" diye sözlerine ekledi.



'KENDİMİ KÖTÜ HİSSETMİYORUM'

Michael Douglas, sohbet sırasında Gallerli yıldız Catherine Zeta Jones'un kendisinden 25 yaş daha genç olmasına dikkat çeken sözler de sarf etti.

"Aramızda 25 yaş fark var. Kathleen ile çektiğim filmin tarihine bakarsak, o sırada Catherine henüz 7 yaşındaydı" diye konuştu.

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Anlattıkları yüzünden kendisini kötü hissetmediğini de belirten Douglas "Sanırım karım bu durumu anlıyor" diye konuştu.

Douglas "Bütün bunların 'Catherine'den Önce' dönemine ait olduğunu karısına söylediğini belirtti. Sohbet sırasında Catherine Zeta Jones 'un kendisinden 25 yaş daha genç olduğunu da hatırlattı.



42 YIL SONRA İLK KEZ İTİRAF ETTİ

Michael Douglas, One Helluva Ride adlı anı kitabında 1984 yapımı Romancing the Stone (Zümrüt Peşinde) adlı filmin setinde rol arkadaşı Kathleen Turner ile yasak aşk yaşadığını yazdı. O sırada ilk karısı Diandra Douglas ile evliydi oyuncu.

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Üstelik Douglas bu gerçeği kitabında ilk kez itiraf etmiş oldu. Çünkü hem kendisi hem de şu anda 72 yaşında olan Turner, bu yasak aşk iddialarını sürekli olarak yalanlıyordu.

Oyuncu, Temel İçgüdü filmindeki, kendisinden 20 yaş küçük rol arkadaşıyla aşk yaşadığını da kitabında itiraf etti.

Douglas'ın kitabında anlattığı ve çok konuşulan ayrıntılardan biri de Basic Instinct (Temel İçgüdü) filmindeki rol arkadaşı Jeanne Tripplehorn ile de ilişki yaşadığını açıklaması oldu.

Tripplehorn'un kendisinden 20 yaş genç olmasının da onları etkilemediğini de ekledi Douglas kitabında.

1992 tarihli Temel İçgüdü filminde rol alan Tripplehorn bu konuda ne o zaman konuşmuştu ne de şimdi tek söz etti. Ancak Douglas, bu ilişkiye kitabında yer verme konusunda onun onayını aldığını açıkladı.