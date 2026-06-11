KocasÄ±yla mutsuz Ã¶zel hayatÄ±nÄ± bile alay konusu yapmÄ±ÅŸ: Evli Ã§iftler yÄ±lda iki kez yakÄ±nlaÅŸsÄ±n diye... Cinsellik neden icat edildi!

Haberin DevamÄ±

Lady Diana Spencer ya da Galler Prensesi Diana hatta halkÄ±n hafÄ±zasÄ±ndaki adÄ±yla Prenses Di iÃ§in hiÃ§ de Ã¶yle akmadÄ± zaman.

1997 yÄ±lÄ±nÄ±n 31 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼, Paris'te, yanÄ±nda sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geÃ§irdiÄŸi ve hala gizem perdesi tam olarak aralanmayan bir trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 36 yaÅŸÄ±ndaydÄ± Diana.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° SÃœRSE VE HAYATTA OLSA ÅžÄ°MDÄ° KRALÄ°Ã‡E OLMUÅžTU

Hem iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu geride bÄ±rakÄ±p bu kadar erkenden bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitmesi hem de hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ daha da Ã¶tesinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izler Diana'nÄ±n hatÄ±rasÄ±nÄ± hep canlÄ± tutuyor.

Daha gerÃ§ekÃ§i konuÅŸursak yaÅŸasa ve Charles ile evliliÄŸi sÃ¼rse bugÃ¼n kraliÃ§e unvanÄ± taÅŸÄ±yacak olan Diana'nÄ±n hatÄ±rasÄ± hala "para ediyor".

Haberin DevamÄ±

Belki de bazÄ± Ã§evreler tarafÄ±ndan unutulmamasÄ±nÄ±n daha doÄŸrusu unutturulmak istenmemesinin nedenlerinden biri de bu.





EN Ã–ZEL MEKTUPLARI SATIÅžA Ã‡IKIYOR

Kate Middleton'dan Ã¶nceki Galler Prensesi Diana'nÄ±n, dÃ¶neminin Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Terence Stamp'a yazÄ±p yolladÄ±ÄŸÄ± kartpostallar ve mektuplar yakÄ±n zamanda bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak.

GeÃ§en yÄ±l 87 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Terence Stamp ile Diana Ã§ok iyi dosttu. Diana da kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k notlarÄ± dostuna gÃ¶nderiyordu.

Mektuplara bakÄ±lÄ±rsa Diana ile Stamp arasÄ±nda o kadar derin ve saÄŸlam bir dostluk vardÄ± ki en Ã¶zel ayrÄ±ntÄ±larÄ± bile rahatÃ§a masaya yatÄ±rÄ±yorlar kimi zaman da ÅŸakalaÅŸÄ±yorlardÄ±.

Buna Diana'nÄ±n evlilik hayatÄ± ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± mizahi satÄ±rlar da dahil!





EVLÄ°LÄ°ÄžE DAÄ°R BÄ°R DE ÅžAKA YAPMIÅž:Â Prenses Diana, henÃ¼z o sÄ±rada veliaht olan Charles ile evliyken Terence Stamp'e gÃ¶nderdiÄŸi bir Ã¶ÄŸle yemeÄŸi notunda "TanrÄ± neden cinselliÄŸi icat etti? diye sorup sonra da ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k kendi yanÄ±tÄ±nÄ± verdi: "Evli insanlarÄ±n yÄ±lda en az iki kez Ã¶zel anlar yaÅŸamasÄ± iÃ§in..." diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±





SATIRLARINDA MUTSUZLUÄžUNUN Ä°ZLERÄ° DE VARDI

Diana'nÄ±n Terence Stamp'e yazdÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n notlar bÃ¶yle mizahi ve eÄŸlenceli deÄŸildi elbette. BazÄ±larÄ±nda Diana'nÄ±n yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve mutsuzluÄŸunun izlerini gÃ¶rmek de mÃ¼mkÃ¼n.

Bunlardan birinde "Bana karÅŸÄ± Ã§ok naziksiniz. Ä°ÅŸimi, rolÃ¼mÃ¼ ve bunun getirdiklerini anlÄ±yorsunuz. Bu beni derinden etkiledi" satÄ±rlarÄ± yer alÄ±yordu.

Diana sÃ¶z konusu mektubunda satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ: "Pek az insan bu kadar karmaÅŸÄ±k bir durumu anlamak iÃ§in zaman ve Ã§aba harcadÄ±."





MEKTUPLAR STAMP'Ä°N MÄ°RASÃ‡ILARINA AÄ°TÂ

SÃ¶z konusu notlar ve mektuplar Terence Stamp'tan mirasÃ§Ä±larÄ±na kaldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Bonhams Sound &Cinema mÃ¼zayedesinde satÄ±ÅŸa sunulacak olan bu parÃ§alarÄ±n bin 500 ile 2 bin sterlin arasÄ±nda bir rakama alÄ±cÄ± bulmasÄ± bekleniyor.

Bu arada aynÄ± mÃ¼zayede kapsamÄ±nda Diana'nÄ±n 1970'lerdeki okul gÃ¼nlerine ait bugÃ¼ne kadar bilinmeyen fotoÄŸraflar da yer alÄ±yor.

SÃ¶z konusu fotoÄŸraflarda Diana 1973 ile 1977 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kent'teki West Health KÄ±z Okulu'nda geÃ§irdiÄŸi dÃ¶nemi yansÄ±tÄ±yor.

Ä°ngiliz oyuncu Terence Stamp, geÃ§en yÄ±l hayata veda etti.

Â



Prenses Diana ile o dÃ¶nemde veliaht prens olan Charles, 1981 yÄ±lÄ±nda gayet gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. iki Ã§ocuklarÄ± oldu William ile Harry. Fakat o dÃ¶nemde kendisi de evli olan Camilla ile iliÅŸkisini hiÃ§ bitirmedi Charles. SonuÃ§ olarak Diana ile Charles 1996 yÄ±lÄ±nda resmen boÅŸandÄ±. Diana, 1997 yÄ±lÄ±nda 31 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ Paris'te geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± yÃ¼zÃ¼nden hayata veda etti.Â

Â

Â

Â