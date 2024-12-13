'Bütün masraflarını nişanlısı karşılıyor' demişlerdi... 'Her şeyimi kendim aldım'... Genç yıldızın milyonluk ev hali

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27 yaşındaki Sydney Sweeney, geçtiğimiz günlerde bu yazlık evinin verandasında güneşlenirken paparazzilerin objektiflerine yakalandı. Görüntülendiğinin farkına varmayan Sweeney, bikinisiyle evinin rahatlığında güneşlendi.

PAZARLIK ETTİ UCUZA SATIN ALDI

Sydney Sweeney, bu evi geçtiğimiz yaz aylarında 13.5 milyon dolara satın almıştı. Genç yıldız, yaptığı sıkı pazarlığın sonucunda eve 4.5 milyon dolar indirimle sahip oldu.

Genç yıldızın yazlık malikanesinin altı yatak odası ve sekiz tane banyosu bulunuyor. Bir şef mutfağı, ev içi asansör, spor salonu ve oyun odası Sweeney'in evinin olanakları arasında.

Tabii ki ünlü evlerinin olmazsa olmazlarından yüzme havuzunu da unutmamak gerek. Sweeney'in evi okyanusa o kadar yakın ki eğer isterse teknesini bağlayabileceği kendine özel bir iskelesi bile var.

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'BEN BAĞIMSIZ BİR KADINIM... HER ŞEYİMİ KENDİM ALDIM'

Sydney Sweeney, bir süredir kendisinden 13 yaş büyük nişanlısı Jonathon Davino ile ilişkisiyle de konuşuluyor. Birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmayan çift, evlilik için ise acele etmiyor.

Sweeney, bir dönem bütün masraflarını sevgilisinin karşıladığı iddiasıyla eleştirilmişti.

Fakat Sweeney bütün bu iddialara "Ben başarılı ve çok çalışan özgür bir kadınım" diyerek yanıt verdi. Genç yıldız sahip olduğu her şeyi kendisinin satın aldığını ve ayrıca ailesine baktığını da sözlerine ekledi.

Sydney Sweeney, 2022 yılından bu yana birlikte olduğu nişanlısı Davino ile birbirlerinin başarılı omasını isteyen ve bunun için destek sağlayan takım arkadaşları olduklarını sözlerine ekledi.

ANNESİ VE BABASI GİBİ YOKLUĞA DÜŞMEK İSTEMİYOR

Anne ve babasının geçmişte her şeylerini kaybederek mali açıdan zor duruma düştüğüne tanık olan Sweeney onlar gibi olmamak için para biriktirdiğini de saklamadı.

Bu konuda "Ben sadece kazandığım parayı harcamıyorum. Aynı zamanda yatırım da yapıyorum. Genellikle gayrimenkul satın alıyorum" diye anlattı bu konuya yaklaşımını.

Genç yıldız her ne kadar parasını akıllıca değerlendirmek için çabaladığını söylese de anne ve babasının yaşadığı kötü deneyimin etkisinden ve onlar gibi her şeyini kaybetme korkusundan kurtulamayacağını da sözlerine ekledi.