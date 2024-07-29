Benim bütün kalbim...Evliliği yıkılıyor, o da iki çocuğuna sarıldı... Oğlu, sanki babasının kopyası

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Ama son dönemde bu kadar çok konuşulmasının bambaşka bir nedeni var.

Tam 17 yıl sonra yeniden kavuştuğu büyük aşkıyla evlendi. Yeniden bir araya gelmeleri de aşklarının ve evliliklerinin ilk dönemi de çok güzeldi.

Ama düğünden bir süre sonra işler tersine döndü. Şimdi büyük aşkıyla evleri ayırdıkları, resmen de boşanmaya hazırlandıkları söylentileriyle gündemde.

Yine de aşk acısını kalbine gömüp sahip olduklarının kıymetini bilip hayattan keyif almaya çalışıyor. Kim bilir belki de bu dördüncü boşanması olacağı için bu konuda savunma mekanizmaları yıllar içinde daha güçlü hale geldi.

İKİ ÇOCUĞUNA SIMSIKI SARILDI

Böyle anlattığımız bu ünlü, birçok kişinin daha ilk satırından da anladığı gibi Jennifer Lopez.

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2022 yılında evlendiği hayatının aşkı Ben Affleck ile iki yabancı gibi olan Lopez, geçen hafta yeni yaşını gösterişli törenlerle karşıladı.

24 Temmuz 1969 doğumlu olan Lopez, kutlamalara günler öncesinden başladı. Parti üstüne parti düzenledi. O sırada kendisi New York'taydı, kocası Ben Affleck ise kilometrelerce ötede Los Angeles'taydı.

Yani artık Bennifer çiftinin ayrılığı söylenti olmaktan çıkıp fiziksel bir gerçeğe dönüştü göründüğü kadarıyla.

Affleck eski eşi Jennifer Garner ve ondan dünyaya gelen üç çocuğuna yakın bir evde yaşamayı seçti. Yaz turnesini iptal eden Lopez de karamsarlığa geçit vermeden hayatta sahip olduğu en değerli iki varlığa yani çocuklarına sımsıkı sarıldı.

Bunu da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi zaten.

'BENİM BÜTÜN KALBİM'

Geçen hafta 55 yaşına giren Jennifer Lopez, Instagram sayfasında eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme'ye duyduğu sevgiyi ilan etti.

Şu anda 16 yaşına gelen çocuklarının fotoğraflarını "Benim bütün kalbim" notuyla birlikte paylaştı Lopez. Onun bu paylaşımı da takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bu arada Lopez'in oğlu Max'in babası Marc Anthony'ye olan çarpıcı benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Lopez ile Anthony'nin kızı Emme bir süredir magazin basınının dikkatini çekiyor. Ama oğlu Max biraz daha geri planda duruyor.

Fazla söze gerek yok... Jennifer Lopez, gösteri dünyasının en güzel, en bakımlı ve her nereye giderse gitsin gayet güzey giyinen yıldızlarından biri.

Öyle ki Lopez alışverişe giderken bile tepeden tırnağa özenli bir görünüm sergiliyor. Gözlüğünden çantasına, kolyesinden ayakkabısına bütün dış görünümünü büyük bir uyum içinde düzenliyor.

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Ama ikizlerinden kız olanı yani Emme, annesinin tam tersi. Özellikle Lopez ile birlikte sokağa çıktığında anne ile kızının tarz farkı da çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.

Annesi ne kadar özenliyse Emme de o kadar dağınık ve rahat giyinmeyi tercih ediyor. Genç kızın özellikle de dağınık bıraktığı saçları en çok dikkat çeken özelliği.

İKİZLERİN BABASI KENDİSİNDEN 30 YAŞ GENÇ EŞİ SAYESİNDE YİNE BABA OLDU: Bu arada Lopez'in ikizlerinin babası ve eski eşi Marc Anthony, çocuklarına kısa bir süre önce bir yenisini daha ekledi. Anthony, kendisinden 30 yaş daha genç eski güzellik kraliçesi Nadia Ferreira ile olan evliliğinden bir erkek bebek sahibi oldu.

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Lopez üçüncü evliliğini 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yaptı.





Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bir süredir ayrı yaşadığı ve evliliklerinin artık sona geldiği konuşuluyor.