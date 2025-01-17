Yıllardır hangi dalı tutsa kırılıyordu... Gelsin kendini oynasın, hem biraz para kazanır!

Haberin Devamı

Ama Sussex çifti, yani Meghan ile Harry bugüne kadar hangi dalı tuttularsa kırıldı.

Sonunda iş hayatında yollarını ayırmaya kadar vardı iş. Bundan böyle Harry ile Meghan, ayrı ayrı çalışmalar yapacaklar.

DÜŞES'E İLGİNÇ TEKLİF

Zaten bu konuda bir süredir ilk adımları atan Meghan, yeni bir programa da başlamaya hazırlanıyordu.

Bir dijital platformda yayınlanacak olan mutfak, bahçecilik, ev idaresi gibi konuları içeren With Love Meghan adlı programın çekimleri çoktan yapıldı.

Tam ekrana gelmesi için son hazırlıklar da sürerken beklenmedik bir felaket oldu. Büyük bir yangın Los Angeles'ı yakıp küle çevirdi.

Haberin Devamı

Bu yüzden Meghan'ın programının başlama tarihi de değişti. Bir başka deyişle Meghan Markle'ın bir planı daha suya düştü.

'KENDİNİ OYNA... HAKKINI EN İYİ SEN VERİRSİN'

Tam da bu dönemde Markle'a ilginç bir teklif geldi... Bunu yapan kişi de İngiliz kraliyet ailesini konu alan bir dizide rol alan genç bir oyuncu.

Bir dijital platformda yayınlanan dizide Galler Prensesi Kate Middleton'ı canlandıran genç oyuncu Meg Bellamy.

Söz konusu dizideki performansıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Meg Bellamy "Bence dizide kendi gençlik yıllarını Meghan Markle oynamalı" dedi.

Genç oyuncu katıldığı bir etkinlikte bu konu hakkında konuştu ve "Meghan Markle'ı hakkıyla yalnızca kendisi oynayabilir" sözleriyle bu konuda ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

BİR DİZİYLE ŞÖHRETİ BULMUŞTU

Tabii ki Meg Bellamy'nin böyle söylemesinin önemli bir nedeni var.. Markle, Prens Harry ile tanıştığında rol aldığı Suits dizisindeki performansıyla büyük bir üne kavuşmuştu.

Haberin Devamı

Ancak İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesi söz konusu olduğunda mesleğine veda etti. Zaten 2018 yılında evlenmeden önce Harry'nin yanına Londra'ya taşındığı için dizi piyasasından uzaklaştı.

Evliliğinin ilk dönemlerinde kocasıyla birlikte resmi görevler üstlendi Meghan.

ABD'ye taşınmalarının ardından da bu konudaki sorulara bir daha oyunculuğa dönmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Aslında her ne kadar oyunculuğa dönmese de görüşüne göre Markle, eski mesleğinden tamamen uzaklaşmış değil. Önce kocası Harry ile birlikte hayatlarını konu alan bir TV programı için kamera karşısına geçti.

Şu sıralarda da yine kamera karşısında bir TV programı hazırlıyor. Özetle aslında tam tersini söylese de Meghan Markle, eski mesleğine tam olarak veda etmiş değil.