Bütün dünya yıllarca onun hayatını izledi: Uğradığım tacizlerin acısını aptal sarışını oynayarak bastırdım!

Haberin Devamı

Bir ara dedesinin mirasından mahrum bırakıldı... Evlenip çocuk sahibi oluncaya kadar da çılgın hayatıyla gündemdeydi hep...

Sabahlara kadar süren partiler, değişen sevgililer, defalarca yapılan ve sonu ayrılıkla biten nişanlar derken herkes onu "şımarık zengin çocuğu" olarak tanıdı....

Ama yıllar sonra artık 40'lı yaşlarında iki çocuk annesi evli bir kadın olduktan sonra yaşadıklarını bütün gerçekliğiyle anlattı. İşte o zaman aslında madalyonun bir de görünmeyen kısmı olduğu ortaya çıktı.

Bütün dünyanın milyon dolarlar içinde yüzen zengin ve şımarık kız olarak tanıdığı o ünlü aslında kalbinin derinliklerinde çok büyük travmalar ve acılar taşıyordu.

Haberin Devamı

GEÇMİŞTE BAMBAŞKA BİR HAYATI VARDI

Bu kısa öykünün kahramanı Paris Hilton'un ta kendisi..

Bugün artık 43 yaşında iki çocuk annesi olan Paris Hilton, çok uzun süre hızlı hayatıyla gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Carter Reum ile kimsenin yürüyeceğine inanmadığı bir evlilik yaptıktan sonra da hayatı bambaşka bir dönemece girdi.

Artık eskisinden çok daha bakin ve uslu bir hayat sürüyor.

İşte bu süreçte Hilton ilk gençlik yıllarında başına gelenleri anlattı ve onu "çılgın gecelerin kızı" olarak tanıyanların da yüreğini titretti.

TACİZİN ACISINI UNUTMAK İÇİN 'APTAL SARIŞIN' MASKESİNİ KULLANMIŞ

Hilton, daha yetişme çağında ailesi tarafından uslanması için gönderildiği okulda bile öğretmenlerinin tacizine uğramıştı.

Söylediğine göre tam da bu yüzden kendini eğlenceye vermiş ve aptal sarışın maskesi takmıştı. Bu şekilde de yaşadıklarının yarattığı acıları dindirmişti.

Paris Hilton, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda uğradığı tacizlerin acısını unutmak için aptal barışın maskesi taktığını söyledi.

Ama orada anlattığına göre yine de işin sonunda gülen taraf kendisi oldu. Çünkü her ne kadar zengin bir aileden de gelse kendi işini yapıp parasını kazandı ve elbette servetini oluşturdu.

Haberin Devamı

Bugün evli ve iki çocuk annesi olan Hilton, geçen yıl hayatının en büyük sırrını itiraf etmişti. 42 yaşındaki Hilton, tedavi için gönderildiği bir yatılı merkezde görevliler tarafından tacize uğradığını anlatmıştı.

İşte o itirafından sonra da kolları sıvadı ve tıpkı kendisi gibi bu türden dehşet verici bir olayın kurbanı olan çocukların sesi olmaya karar verdi.

Carter Reum ile mutlu bir evliliği olan Paris Hilton, geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" konulu oturumda konuştu.

EVDEKİ SICAK YATAĞINDAN KOPARILIP MERKEZE GÖNDERİLDİ : Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl "koparıldığını" ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı. Bu döneme ilişkin Hilton, "Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım" dedi. Hilton, bu süreçte ailesinin de manipüle edilerek kandırıldığını belirterek "Şu anda sesi olmayan çocukların sesi olmak için buradayım, bu komite onları korumak için iki partili çözümleri ileriye taşıma sorumluluğuna sahip" diye konuştu.

Haberin Devamı

ANILARINI ANLATTIĞI KİTABINDA SATIRLARA DÖKTÜ

Hilton, yaşadığı bu korkunç olayları anılarını kaleme aldığı kitabında satırlara dökmüştü. Daha kitabı satışa bile çıkmadan yapılan alıntılarla ilk gençlik yıllarında yaşadığı kabus da gözler önüne serilmiş oldu.

Paris: The Memoir adlı kitabına göre çok hızlı bir hayat sürdüren Hilton'u ailesi bu türden bir tedavi merkezine gönderme kararı aldı. Aynı zamanda okul da olan bu kurumun bir özelliği vardı:

Aileler, bir türlü yola gelmeyen asi çocuklarının biraz olsun topluma uyum sağlamayı öğrenmesi için bu okula gönderiyordu. Paris Hilton da bu nedende o okulda eğitim görmesi için Utah'a gönderildi.

Provo Canyon adlı okulda yaşananlar ise Hilton'un anlattığına göre korkunçtu,. Hilton, henüz reşit bile olmadığı o dönemde tacize uğradığını itiraf etti. Hatta o tacizlerin öncesinde kendilerine uyuşturucu benzeri bir madde verildiğini bu yüzden yarı bilinçsiz halde olduğunu ileri sürdü.

Haberin Devamı

SANKİ KAFAM, BEDENİMDEN AYRILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM

Hilton kitabında o dönemi şu satırlarla anlattı: Bana verilen hapları yuttum ve bir podyum mankeninin kusursuz maskesiyle duvara bakmaya başladım. Bize her ne verdilerse bu benim, kafamın bedenimden ayrılmış gibi hissetmeme neden oldu. Bu beni korkuttu. Bu yüzden kapsülleri yutmadım ve ilk fırsatta tükürmek için alt dudağımın içine sıkıştırdım."

Hilton, okul personelinin öğrenciler arasında favorileri olduğunu da yazdı kitabında. Genellikle güzel kızları seçtiklerini belirtip ardından da şu satırı ekledi: "Ama bunun güzellikle ilgili olduğunu sanmıyorum."

Haberin Devamı

UZUN SÜRE ERKEKLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMADIM': Yazdığına göre Paris Hilton'ın ailesi onu daha sonra yaşaması için Fransa'ya büyükannesinin yanına gönderdi. Bu yaşadıkları yüzünden uzun süre erkeklerle uygun ilişkiler kuramadığını da gizlemedi. Paris Hilton'ın kitabında altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var: "Pedofili hakkında konuşabilmek benim onlarca yılımı aldı. Onu bir çocuk tacizcisi konumuna getirmek kendimi de kurban konumuna getirmekti." Paris Hilton, Carter Reum ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Phoenix ve London adında biri erkek diğeri kız iki tane çocuğu bulunuyor.





Paris Hilton daha önce üç kez nişanlanıp ayrıldı. Sonunda da 2021 yılında Carter Reum ile evlendi. Daha ilişkilerinin ilk döneminden itibaren kimse onların evlenip uzun süre birlikte kalacağına inanmıyordu ama beklenmeyen şey gerçek oldu.





Çiftin evliliği sürüyor. Üstelik taşıyıcı anne aracılığıyla sahip oldukları Phoenix ve London adlı çocuklarıyla aileyi de iyice genişlettiler.