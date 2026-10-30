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Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu

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#Taylor Swift#Travis Kelce#2026'Da Evlenen Ünlüler
Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 08:49

Pop müzik dünyasının milyarder yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolu sahalarının aranan oyuncusu Travis Kelce evleneli üç aydan fazla bir zaman geçti.

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Aşıklar, bu yılın 3 Temmuz günü, New York'taki Madison Square Garden'da basına kapalı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Tabii ki meraklı gözlerden uzak yapılması, törenin gösterişli olmadığı anlamına gelmiyordu.

Üstelik bu gizem perdesi nedeniyle bu konuyla hiç ilgilenmeyenlerin meraklı bakışları bile düğün haberlerine yöneldi.

Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
ÜNLÜLER AKIN AKIN DÜĞÜNE GİTTİ
Müzik, sinema, moda, spor ve iş dünyasının ünlüleri akın akın bu düğüne gitti.

Hatta ikili evlilik yemini edip resmen karı koca olduğunda bu, Madison Square Garden'ın dışındaki reklam panosundan da duyuruldu.

Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
HAYRANLARI ONU BEYAZ GELİNLİĞİYLE GÖRMEK İSTEDİ
Ondan sonra da Taylor Swift'in hayranları büyük bir heyecanla çiftin düğün fotoğrafını bekledi. Gönül verdikleri şarkıcıyı beyazlar içinde görmek istiyordu milyonlarca hayran.

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Genellikle ünlüler basına kapalı düğünlerinden sonra sosyal medya hesaplarını kullanarak mutluluklarını ve tabii düğünde giydikleri gelinlikleri de gözler önüne sererler.

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Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
AMA BİR TÜRLÜ DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMADI
Ama Taylor Swift'in hayranlarının bekleyişi bitmek bilmedi. Üzerinden üç ay geçti ve Swift, Travis Kelce ile hayatını birleştirdiği törende ne giydiğini hayranlarıyla paylaşmadı.

Bu konuda tek bilinen Taylor Swift'in, Christian Dior tasarımı, omuzları açık bir gelinlik giydiğiydi. 

Hayranlarının hevesi kursaklarında kaldıkça da sonunda teknolojiye başvuruldu.

Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
YAPAY ZEKA DEVREYE GİRDİ
Düğüne katılan ünlü konukların anlattıklarından yola çıkılarak, tabii ki Dior'un tarzı da göz önüne alınarak Taylor Swift'in gelinliği yapay zeka tarafından "yaratıldı."

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Bir başka deyişle tıpkı polisiye olaylarda olduğu gibi deliller toplandı ve Taylor Swift'in gelinliğinin robot resmi çizildi.

Ama bu konu da net değil. Çünkü öne çıkan iki farklı gelinlik modeli var.

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Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
İKİ FARKLI GELİNLİK MODELİ ORTAYA ÇIKTI
Düğünde Taylor Swift'i gören ünlü konukların anlatımına göre ünlü şarkıcı, yaklaşık 7 buçuk metre uzunluğunda kuyruğu olan bir gelinlik giydi.

Yine anlatılanlara göre Swift'in gelinliği gayet romantikti ve kabarık bir etek kısmı vardı.

Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
Bu model,  Taylor Swift'in gelinliğinin tasarımcısı Jonathan Anderson'ın imzasını taşıyan bu düşük omuzlu beyaz elbiseden ilham alınarak yapay zeka tarafından oluşturuldu.
Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
GERİSİ HAYRANLARININ HAYAL GÜCÜNE KALDI
Christian Dior'un yarıtıcı direktörü Jonathan Anderson'ın imzasını taşıyan gelinliğin omuzlarının da açık olduğu biliniyor bütün bunlara ek olarak.

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Swift'in yakın arkadaşlarından biri olan oyuncu Dakota Johnson da "Onun düğün fotoğraflarını asla paylaşmayacağını düşünüyorum" demesini göz önüne alırsak işin bundan sonrası Taylor Swift'in hayranlarının hayal gücüne kalmış gibi.

Bütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyordu
Taylor Swift, düğün fotoğraflarını sakladığı için hayranları da yapay zeka sayesinde onu durmadan gelin haline getiriyor. Bütün bu modellerin tek ortak noktası ise düşük omuzlu olması.

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#Taylor Swift#Travis Kelce#2026'Da Evlenen Ünlüler

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