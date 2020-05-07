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Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Büşra Develi: Sakin olmayı öğrendim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Büşra Develi: Sakin olmayı öğrendim
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Oyuncu Büşra Develi, modacı Özgür Masur’un Instagram yayınına katıldı.

İki haftadır salgının üzerindeki etkilerini hissetmeye başladığını belirten Büşra Develi, “İnsanın doğanın karşısında hiçbir şey olmadığını hatırladık. Elimizde olan şeylerin kıymetini anladık. Kendi adıma daha sakin olmayı öğrendim. Bir sürü psikoloji kitabı okudum. Yemek yapıyorum. Pizza yapmayı öğrendim. Kuru fasulyeden tut kremalı mantara kadar her şeyi yapıyorum” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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