Büşra Develi: Sakin olmayı öğrendim

İki haftadır salgının üzerindeki etkilerini hissetmeye başladığını belirten Büşra Develi, “İnsanın doğanın karşısında hiçbir şey olmadığını hatırladık. Elimizde olan şeylerin kıymetini anladık. Kendi adıma daha sakin olmayı öğrendim. Bir sürü psikoloji kitabı okudum. Yemek yapıyorum. Pizza yapmayı öğrendim. Kuru fasulyeden tut kremalı mantara kadar her şeyi yapıyorum” dedi.



