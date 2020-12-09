MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBüşra Develi: Ataerkil baskı görmedim
GeriMagazin Büşra Develi: Ataerkil baskı görmedim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 09.12.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Büşra Develi: Ataerkil baskı görmedim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büşra Develi: Ataerkil baskı görmedim
Abone Olgoogle-news

Büşra Develi, Elle Türkiye’ye kapak oldu. Ünlü oyuncu kadınlara değer veren bir evde büyüdüğünü söyledi: “Çok kadınlı bir ailem var. Ne ergenliğimde ne de çocukluğumda ataerkil bir baskıyla karşılaştım.”

Oyuncu Büşra Develi, yeni projelerine hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, güçlü kadın rollerini sevdiğini çünkü kadınların çoğunluk olduğu bir evde büyüdüğünü söyledi: “4 kız kardeşin yer aldığı bir evde büyüdüm. Ne ergenliğimde ne de çocukluğumda ataerkil bir baskıyla karşılaşmadım. Kadınları seven ve onlara değer veren çok kadınlı bir aileydi.”

Büşra Develi: Ataerkil baskı görmedim

Develi, “Oyunculuk size nasıl bir güç kattı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Oyunculuk bana gerçek anlamda güç verdi. Bir kadının kendi mesleğinin olması ve kendini ifade edebilmesi çok önemli. Bu güç senin ikili ilişkilerine, arkadaşlıklarına ve aşk hayatına da yansıyor. Gördüğüm tüm kadın hikayeleri kadının draması üzerine kurulu. Bunlar kadın hikayesi değil. Kadının gündelik yolculuğuna odaklanmalıyız.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle