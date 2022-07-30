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Buse Varol'un deniz keyfi... Şov yaptı!

#Buse Varol#Chloe Loughnan#Burak Özçivit
Buse Varolun deniz keyfi... Şov yaptı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Balıklama

Ailesiyle çıktığı Bodrum tatiline devam eden Buse Varol önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.

Buse Varolun deniz keyfi... Şov yaptı

Arkadaşlarıyla gittiği plajda deniz keyfi yapan Buse Varol, iskeleden suya balıklama atlarken objektife yansıdı. (Kamil SÜMER)

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Aynadan yansıyan

Magazin D” programının sunuculuğunu üstlenen İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Buse Varolun deniz keyfi... Şov yaptı

Ünlü manken önceki gün de sayfasına otel odasında aynadan çektiği bu kareyi ekledi. Loughnan’ın kalp emoji’si ile yayınladığı fotoğrafa takipçilerinden beğeni yağdı.

Acelemiz var

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Rusya’da kadın hayranlarıyla bir araya geldiği görüntülerle gündem olan Burak Özçivit, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

Buse Varolun deniz keyfi... Şov yaptı

Ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la Türkbükü’nde bota binerken objektife yansıdı. Çift, muhabirlerin röportaj isteğini “Sonra konuşuruz, kusura bakmayın acelemiz var” diyerek yanıtsız bıraktı. (Kamil SÜMER)

Buse Varolun deniz keyfi... Şov yaptı

Tatile geldim

Serra Yılmaz önceki akşam Cihangir’de bulunan evine elinde bavullarla girerken görüntülendi.

Buse Varolun deniz keyfi... Şov yaptı

Havaalanından geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Biliyorsunuz yurtdışında yaşıyorum, İstanbul’a iş için değil tatile geldim” dedi. (Sayit DURMAZ)

 

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#Buse Varol#Chloe Loughnan#Burak Özçivit

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