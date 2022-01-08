Buse Varol'u şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl?

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Takipçilerini 'Evlilik, çocuk, tv, projeler hakkında soru sormamaları konusunda uyaran Varol, samimi cevaplar verdi.

Bir takipçisi Buse Varol'a "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" diye sordu.

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Varol ise şunları söyledi:

"Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise) ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin. "