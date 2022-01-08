Buse Varol'u şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kazakistan sonrası yeni kriz Zehir zemberek açıklama...Kazakistan sonrası yeni kriz! Zehir zemberek açıklama...#ABD
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Erdoğan Konyadan duyurdu: Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruzErdoğan Konya'dan duyurdu: Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bahçeliden önemli açıklamalar: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz Bahçeli'den önemli açıklamalar: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz#MHP
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı İşte ifadeleri...Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı! İşte ifadeleri...#İzmir
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
Maylonun yürek burkan hikayesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiplenecek'Maylo'nun yürek burkan hikayesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiplenecek#Maylo
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
Beşiktaş revire döndü Koronavirüs patlaması ve 10 eksik...Beşiktaş revire döndü! Koronavirüs patlaması ve 10 eksik...#Süper Lig
Seren Serengilin kardeş özlemi... Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuzSeren Serengil'in kardeş özlemi... 'Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz!'#Seren Serengil
17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...17 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü! Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...#ANTALYA
O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardındaO gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında#Altın Küre
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Buse Varol'u şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl?

#Buse Varol#Alişan#İnstagram
Buse Varolu şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl

Bir süredir Alişan ile ayrılacakları yönünde haberlerle gündemde olan Buse Varol, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Haberin Devamı

Takipçilerini 'Evlilik, çocuk, tv, projeler hakkında soru sormamaları konusunda uyaran Varol, samimi cevaplar verdi.

Bir takipçisi Buse Varol'a "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" diye sordu.

Gözden Kaçmasın

Buse Varoldan üçüncü çocuk açıklamasıBuse Varol'dan üçüncü çocuk açıklamasıHaberi görüntüle

Varol ise şunları söyledi:

"Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise) ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin. "

Gözden Kaçmasın

Buse Varol ve Alişan boşanıyor muBuse Varol ve Alişan boşanıyor mu? Haberi görüntüle

Buse Varolu şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buse Varol#Alişan#İnstagram

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı