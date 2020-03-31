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Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Buse Varol ile kardeşine nazar değdi

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Buse Varol ile kardeşine nazar değdi
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Evden çıkmayan Buse Varol, kardeşi Kaan Varol'u ağırladı. Bahçede kahve içen iki kardeşe nazar değdi.

Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileril ile paylaştı.

 "Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bir 'kahve içelim' dedik. Bu aralar gerçekten evde sürekli bir şeylerimiz kırılıyor, paramparça oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin.

 

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