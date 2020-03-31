Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:14,
Buse Varol ile kardeşine nazar değdi
Evden çıkmayan Buse Varol, kardeşi Kaan Varol'u ağırladı. Bahçede kahve içen iki kardeşe nazar değdi.
Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileril ile paylaştı.
"Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bir 'kahve içelim' dedik. Bu aralar gerçekten evde sürekli bir şeylerimiz kırılıyor, paramparça oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
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