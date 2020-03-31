Buse Varol ile kardeşine nazar değdi

Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileril ile paylaştı.

"Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bir 'kahve içelim' dedik. Bu aralar gerçekten evde sürekli bir şeylerimiz kırılıyor, paramparça oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin.

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