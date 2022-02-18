Buse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişan'dan manidar istek

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Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı.

Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

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AİLE İLE KUTLAMA



Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

ALİŞAN'DAN MANİDAR İSTEK

Alişan önceki gün oğlu Burak’la Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sanatçı, Burak’ın şarkı söylemesini istedi ve “Tükeneceğiz”i istek yaptı.



Alişan, “Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor. Basına tepkili olduğu için konuşmuyor” diyerek herkesi güldürdü. Şarkıcı, eşi Buse Varol’la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Bu konular hakkında konuşmuyorum.”

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İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri:

Ne böyle senle ne de sensiz

Yazık yaşanmıyor çaresiz

Ne bir arada ne de ayrı

Olmak imkansız hiç sebepsiz

Ne hayallerle ümitlerle

Mutlu olmaktı dileğimiz

Suçlu ne sensin ne de benim

Şimdi sensizim sen de bensiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İşte biz o gün düşüneceğiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İste biz o gün düşüneceğiz

Etrafımızı sarıverecek

Bir boşluk ki asla bitmeyecek

Herşey bir anda anlamsız gelecek

İşte biz o gun tükeneceğiz

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI DA YOK



Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.

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Her iki tarafın da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...