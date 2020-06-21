MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBuse Varol hakareti affetmedi
GeriMagazin Buse Varol hakareti affetmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 21.06.2020 - 08:03,Son Güncelleme:

Buse Varol hakareti affetmedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Buse Varol hakareti affetmedi
Abone Olgoogle-news

ŞARKICI Alişan’la evli olan oyuncu Buse Varol, Twitter’da kendisine hakaret ettiği iddiasıyla kuaför Ahmet Alkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

 İfadesi alınan Alkan, Twitter hesabında 21 yaşındaki kızının, hastalığının vermiş olduğu psikolojiyle Varol’a yönelik paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ahmet Alkan hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıl
4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

 

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle