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Buse Varol hakareti affetmedi
ŞARKICI Alişan’la evli olan oyuncu Buse Varol, Twitter’da kendisine hakaret ettiği iddiasıyla kuaför Ahmet Alkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
İfadesi alınan Alkan, Twitter hesabında 21 yaşındaki kızının, hastalığının vermiş olduğu psikolojiyle Varol’a yönelik paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ahmet Alkan hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıl
4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
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