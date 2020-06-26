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Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Buse Varol: Bizi, Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu

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Buse Varol: Bizi, Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu
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İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

 

Buse Varol, sosyal medya hesabından duygularını yazdı:
Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi🙏🏼 inanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz🙏🏼 Ne kadar şükretsem de az kalır.. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim🙏🏼 Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun❤️

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