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Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Buse Terim'den yeni paylaşım: Önce ve sonra!

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Buse Terim'den yeni paylaşım: Önce ve sonra!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim paylaşımına, 'Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara öncesi ve sonrası olsun' mesajını yazdı.

Buse Terimden yeni paylaşım: Önce ve sonra

Buse Terimden yeni paylaşım: Önce ve sonra


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