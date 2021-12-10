Buse Narcı: Özcan Deniz muhteşem biri, bana asla şiddet uygulamadı

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Başrollerini Öykü Gürman, İnan Ulaş Torun ve Arben Akış’ın paylaştığı film bugün beyazperdedeki yerini alacak. “Bayram Şekeri”, annenin geri dönüşü ile birbirleriyle ilk defa karşılaşan baba ve oğlunun duygusal ve dram dolu hikayesini anlatıyor.

2017 yılında şarkıcı Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı da film galasına katılan isimlerdendi.

Yeni sevgilisi Mehmet Çelik’le gecede yer alan Narcı, eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Deniz’le ilgili itirafta bulundu:



“Ben hiçbir zaman Özcan Deniz’den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan iyi davrandı. Sesinin yükseldiğini duymadım. Onu şiddet konulu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. O muhteşem biri.”