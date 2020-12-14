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Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:19 | Son Güncelleme:

Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu

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Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu
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Koronavirüse yakalanan Buse İskenderoğlu 14 günlük karantina sürecinin ardından kendisini spora verdi.

Covid-19 testi pozitif çıkan ünlü sunucu ve model Buse İskenderoğlu sağlığına kavuştu. 14 gün boyunca evinde kalan İskenderoğlu, arkadaşının özel stüdyosunda spor yapmaya başladı: “Hastalığın ilk günlerini çok halsiz geçirdim. Daha sonraki günlerde ilaçlarla kendimi toparladım. Bu süre boyunca dinlendim ancak spor yapamadım. Artık fırsat buldukça arkadaşımın özel stüdyosunda spor yapıyorum.”

Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu


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