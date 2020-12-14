Buse İskenderoğlu virüsü yendi spora koştu
Koronavirüse yakalanan Buse İskenderoğlu 14 günlük karantina sürecinin ardından kendisini spora verdi.
Covid-19 testi pozitif çıkan ünlü sunucu ve model Buse İskenderoğlu sağlığına kavuştu. 14 gün boyunca evinde kalan İskenderoğlu, arkadaşının özel stüdyosunda spor yapmaya başladı: “Hastalığın ilk günlerini çok halsiz geçirdim. Daha sonraki günlerde ilaçlarla kendimi toparladım. Bu süre boyunca dinlendim ancak spor yapamadım. Artık fırsat buldukça arkadaşımın özel stüdyosunda spor yapıyorum.”
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