Buse İskenderoğlu: 99 depreminde evimiz yıkıldı

◊ İzmir’de enkaz altından çıkarılanların görüntülerini gözyaşlarıyla izlediğini söyleyen Buse İskenderoğlu, 1999 yılındaki depremde Yalova’daki evlerinin yıkıldığını açıkladı: “Evimiz Yalova’daydı. Depremde yıkıldı. Ben o zaman çok küçüktüm ama büyürken ailemdeki etkilerini gördüm.

O yüzden deprem konusunda çok hassasım, çok etkileniyorum. İzmir depremiyle ilgili haberleri izlerken de sürekli ağladım. Olası İstanbul depremi beni çok korkutuyor. Hafif sallanınca bile panik atak oluyorum.”