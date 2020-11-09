Buse İskenderoğlu: 99 depreminde evimiz yıkıldı
2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu, İzmir depreminden çok etkilendiğini söyledi.
◊ İzmir’de enkaz altından çıkarılanların görüntülerini gözyaşlarıyla izlediğini söyleyen Buse İskenderoğlu, 1999 yılındaki depremde Yalova’daki evlerinin yıkıldığını açıkladı: “Evimiz Yalova’daydı. Depremde yıkıldı. Ben o zaman çok küçüktüm ama büyürken ailemdeki etkilerini gördüm.
O yüzden deprem konusunda çok hassasım, çok etkileniyorum. İzmir depremiyle ilgili haberleri izlerken de sürekli ağladım. Olası İstanbul depremi beni çok korkutuyor. Hafif sallanınca bile panik atak oluyorum.”
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