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Burcu Özberk'in bikinili pozlara beğeni yağdı

#Burcu Özberk#Ümit Erdim#Hülya Avşar
Burcu Özberkin bikinili pozlara beğeni yağdı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Bikinili pozlara beğeni yağdı

Rol aldığı dizinin final yapmasıyla iki hafta önce soluğu Bali’de alan Burcu Özberk, tatilinden en güzel kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün bikinili fotoğraflarını paylaşan oyuncu, altına “Gün erken başlıyor. Uyanamıyorum” notunu düştü. Oyuncunun pozlarına kısa sürede 400 binin üzerinde beğeni geldi.

Burcu Özberkin bikinili pozlara beğeni yağdı

Ses’e sürpriz doğum günü

Başarılı oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim’in kızları Ses 4 yaşına girdi. Ses için önceki gün Etiler Le Petit 100’de sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Çocuklar için birçok sürprizin hazırlandığı doğum gününde Ses’i, arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Burcu Özberkin bikinili pozlara beğeni yağdı

Güzel yıldız İstanbul’da

Alman model-oyuncu Gloria Sophie Burkandt, Türkiye’ye geldi. Önümüzdeki günlerde anlaşma yapacağı projeler için İstanbul’a gelen Burkandt, ayağının tozuyla arkadaşlarının davetiyle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitti. Türk halkını sevdiğini dile getiren güzel yıldız, “Maç sırasında tribünlerde takımı için kenetlenen insanları gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Türk halkını her zaman seviyorum. Çok sıcakkanlı bir milletsiniz” dedi. (Sayit DURMAZ)

Burcu Özberkin bikinili pozlara beğeni yağdı

Ellerine kına yaktırdı

Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu. Rezervasyonların saatler öncesinde dolduğu gecede siyah transparan ve bacak dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Avşar, renkli dans şovlarıyla misafirlerine görsel şölen yaşattı. Hülya Avşar’ın eline yaktığı kınalar ise gözlerden kaçmadı. Yeni çıkan şarkısı “Sen Aşk Mısın”ı ilk defa canlı olarak sahnede söyleyen sanatçı, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.

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Burcu Özberkin bikinili pozlara beğeni yağdı

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#Burcu Özberk#Ümit Erdim#Hülya Avşar

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