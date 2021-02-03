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Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

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Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim
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Ünlülerin sohbet odalarında kendilerini çok rahat hissedip her konuda fikir belirttiği Club House uygulaması sosyal medyada çok popüler. Ekranın aranan yüzlerinden Burcu Özberk de önceki gün katıldığı bir sohbette söyledikleriyle gündem oldu.

31 yaşındaki oyuncu evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara “Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum” cevabını verdi.

Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

'Evlenmeyi düşünmüyorum'
Özberk anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını söyleyerek “Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum” dedi.

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