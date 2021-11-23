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Burcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Ponzi Piramit
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı

KISA sürede yüksek kâr vadeden Ponzi Piramit isimli saadet zinciri sistemi ile parasını verdiği Mine Mumcu tarafından dolandırıldığını ileri süren oyuncu Burcu Kıratlı, şikayetçi sıfatıyla mahkemede ifade verdi. Kıratlı, "Toplam zararım 550 bin lira. Şikayetçiyim. Paramı bana söylediğinden farklı şekilde kullanıp, paramı geri vermemiştir" dedi. Kıratlı'nın eşi Sinan Akçıl da duruşmada tanık olarak ifade verdi.

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Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, (DHA) İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen sanık Mine Mumcu katılmadı. Duruşmada, şikayetçi Burcu Kıratlı hazır bulundu.

Şikayetçi Burcu Kıratlı ifadesinde, "Arkadaşım olan Sercan Yaşar vasıtasıyla Mine Mumcu ile tanıştım. Arkadaşım Sercan bana sanığın yurt dışından özel hatlar satın alarak, özel müşterilere satmak suretiyle kar elde ettiğini, bunun ticari olarak iyi kazanç getiren bir iş olduğunu anlattı. Ben de bu sebeple sanıkla bir araya geldim. Sanık bana senelerdir yurt dışından hat alarak özel müşterilere sattığını karının iyi olduğunu söyledi. Ben de kabul ettim" dedi.

Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı

"TOPLAM ZARARIM 550 BİN LİRA"

Şikayetçi Kıratlı, "Kendisine para gönderecektim. O da benim gönderdiğim para ile hat satın alacaktı. Daha sonra satış yapınca satıştan kar alacaktım. Ben de bunun için banka aracılığıyla Mine'ye üç sefer para gönderdim. Bu paraları sanığın söylemiş olduğu banka hesabına ilk seferde 300 bin daha sonra 450 bin gönderdim. Bana kar olarak tam miktarını hatırlamıyorum ama 100 bin civarında para gönderdi. En son kendisine 550 bin lira para gönderdim. Ben basında yer alan haberleri okuyunca sanığı aradım. Kendisine 'Mesele nedir' diye sordum. Eğer böyle bir şey varsa bunun içinde yer almak istemiyorum. Benim göndermiş olduğum ana parayı gönder kar payını istemiyorum' dedim. Ancak sonrasında sanığa ulaşamadım. Toplam zararım 550 bin lira. Şikayetçiyim. Benim paramı bana söylediğinden farklı şekilde kullanıp benim paramı geri vermemiştir" dedi.

 "SANIK EŞİMİ OYALAMAYA BAŞLADI"
Duruşmada, Burcu Kıratlı'nın eşi Sinan Akçıl da tanık olarak dinlendi. Akçıl ifadesinde, "Sercan Yaşar vasıtasıyla eşim sanıkla tanıştı. Hatta ben de tanıştım. Sanık kendisini telekomünikasyon işi yaptığından bahsetti. Yurt dışından ucuza telefon hattı alarak Türkiye'de daha pahalıya satmak suretiyle kar elde ettiğini anlattı. Sercan da bu yolla kar elde etmiş. Eşim de inanıp para göndermeye başladı. İki defa para gönderdi, iki sefer de sorun yaşanmadı. Ancak en son gönderdiği parayı alamadı. Sorunlar çıkmaya başladı. Sanık eşimi oyalamaya başladı. Ben de sanığa bir miktar vermiştim. Şüphelendikten sonra sanıktan parayı geri istedim ve aldım sorun yaşamadım. Eşim son gönderdiği parayı alamamıştır. Ayrıca şunu eklemek isterim sanık WhatsApp'dan çalıştığı insanlara çanta dolusu para, pahalı saat fotoğrafları göndererek göz boyama eylemleri içerisindeydi" dedi.

Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı

SANIK AVUKATI: GELECEK DURUŞMA HAZIR OLACAK
Sanık avukatı Merve Bahadır ise, "Müvekkilim savunma yapmak için yeterli hazırlık yapamadığı için duruşmaya gelememiştir. Kendisini gelecek duruşmada hazır olacaktır. Mağdurun beyanlarını kabul etmiyorum. Müvekkil 2000 yılların başından beri telekomünikasyon işi yapmaktadır. 2018 ve 2019 yıllarında tanıştığı bir arkadaşının yüzünden ekonomik anlamda zor durumlara düşmüştür. Tam mağdura son ödemesinin yapılacağı tarihte 4 Eylül 2019'da darp ve yağmaya maruz kalmıştır. Bu nedenlerle para ödenememiştir" dedi.

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 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

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Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık Mine Mumcu hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

 

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#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Ponzi Piramit

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