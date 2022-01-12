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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a boşanma davası açıyor

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Boşanma
Burcu Kıratlı, Sinan Akçıla boşanma davası açıyor

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl’a boşanma davası açıyor. Önceki gün Hürriyet’e konuşan Akçıl, “Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız” demişti.

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Aynı gün “Magazin Masası” programının sunucularından Timuçin Güner’e konuşan Kıratlı ise, “Her zamanki tartışmalarımızdı. Aramızda hata ya da özürlük bir durum yok. Aynı evdeyiz” diye konuştu. Magazin Masası’nın iddiasına göre eşinin açıklamalarını gören Kıratlı, soluğu avukatının yanında aldı. Oyuncu, Akçıl’a boşanma davası açmak için işlemleri başlattı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Akçıl, “Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Diğer iddiaların hepsi yalan, asılsız” dedi. 2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021’de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı’nın, manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Hürriyet’in ulaştığı Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı.

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TEKRAR BOŞANABİLİRİZ YA DA BARIŞABİLİRİZ

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018’de Amsterdam’da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu.

 

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıla boşanma davası açıyor

Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018’de Amsterdam’da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu.

 

KENAN ABİ’NİN YERİ BENDE ÇOK AYRI

Burcu Kıratlı’nın manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe katılmayan Sinan Akçıl’ın bu hareketi iddiaları güçlendirmişti. Doğum günü çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Erçetingöz, “Klip çekimi uzadığı için gelmemiş. Zamanla görürsünüz arkadaşlar. Herkesin kendi hayatı, keşke gelseydi. Bu güzel kızı üzmenin gereği yok” sözleriyle kafaları karıştırmıştı. Akçıl o sözlere de yanıt verdi: “Yılbaşında Bakü’deydik ve klip de çektiğim için dönüşüm uzadı. Kenan Abi, aba altından sopa değil, gösterse gösterse kalp gösterir. Kendisini çok severim ve bende yeri ayrıdır.”

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