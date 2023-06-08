Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek: Icardi’yse gidilir

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YENİ ŞARKI GELİYOR

Burcu Güneş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Hem gezmek istedim hem de biraz alışveriş yapacağım” diyen şarkıcı, yeni bir single hazırlığında olduğunu açıkladı: “Güzel bir şarkıyla geliyorum. Herkes çok beğenecek.” Burcu Güneş’e, Simge’nin Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldığı için eleştirildiği hatırlatılarak “Siz olsanız ne yapardınız?” sorusu yöneltildi.

BEN DE AYNISINI YAPARDIM

Burcu Güneş, “Ben takım konusunda biraz ortadayım. Mesela Fenerbahçeliyim diyebilirim ama ben de geçmişte Galatasaray’ın davetlerinde sahne aldım. Galiba ben de aynısını yapardım. Bir de Icardi söz konusuysa gidilir!” diyerek hem Icardi hayranlığını dile getirdi hem de meslektaşı Simge’ye destek verdi.