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Haber Giriş: 03.03.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

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Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

Formunu nasıl koruduğunu anlatan Burcu Esmersoy, 23 yıldır beyaz ekmek yemediğini söylemişti.Esmersoy, 1998’de Azeri şarkıcı Günel’in ‘Didem’ klibinde oynamıştı. Bu görüntülerde elinde sandviçle görülen Burcu Esmersoy’un yediği son beyaz ekmek buydu.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy fit halini korumak için katı kurallarının olduğunu açıklamıştı. Özellikle "Beyaz ekmeği hayatımdan çıkaralı çok oldu. 21 yıldır ağzıma koymuyorum" diyen Burcu Esmersoy hayranlarını şaşırttı.

Burcu Esmersoyun yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı
Sosyal medya kullanıcıları Burcu Esmersoy'un yıllar önce yer aldığı Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibinde yarım ekmeği yediği görüntüleri yeniden gündeme getirdi. 'İşte Burcu Esmersoy'un son yediği ekmek' diyerek yayınladıkları görüntüler espri konusu oldu.

Burcu Esmersoyun yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

 

 

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