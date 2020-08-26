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Haber Giriş: 26.08.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy'un form sırrı: Tek öğün

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Burcu Esmersoy'un form sırrı: Tek öğün
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Burcu Esmersoy, Alem dergisinin yeni sayısına konuştu.

Dergideki röportajında formunu nasıl koruduğunu anlatan Esmersoy, 3 aydır tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını açıkladı ve ekledi: “Ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı.”

Röportajda çocukluk yıllarından da bahseden ünlü sunucu, yaşadığı zorlu sürecin kendisini güçlendirdiğini söyledi: “Bendeki travmalar, kendi ayakları üzerinde durmanın kıymetini iyi bilen bir insan olmamı sağladı.”

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