Burcu Esmersoy'un form sırrı: Tek öğün

Dergideki röportajında formunu nasıl koruduğunu anlatan Esmersoy, 3 aydır tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını açıkladı ve ekledi: “Ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı.”

Röportajda çocukluk yıllarından da bahseden ünlü sunucu, yaşadığı zorlu sürecin kendisini güçlendirdiğini söyledi: “Bendeki travmalar, kendi ayakları üzerinde durmanın kıymetini iyi bilen bir insan olmamı sağladı.”