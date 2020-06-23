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Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy’dan nispet pozları!

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Burcu Esmersoy’dan nispet pozları!
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Arkadaşlarıyla tatile çıkan Burcu Esmersoy, kısa süre önce sevgilisinden ayrılmıştı. Ünlü sunucu, sosyal medyadan adeta nispet pozları paylaşıyor.

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. 1.5 ay aşk yaşadığı Hakko’dan 3 hafta önce ayrılmıştı.

Ayrılık acısını unutmak için kız arkadaşlarıyla Marmaris’e giden Esmersoy, Instagram’da bol bol renkli plaj kıyafetleri içinde neşeli fotoğraflar paylaşıyor.

Burcu Esmersoy’dan nispet pozları

 

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