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Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy'dan kolbastı şov!

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Burcu Esmersoy spor salonunda kolbastı oynadı. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan güzel sunucu paylaşımına 'hocamın gözünden' notunu düştü.

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü isimlerden. 44 yaşındaki Esmersoy fit halini spora ve düzenli beslenmeye borçlu. Zamanının çoğunu spor salonunda geçiren güzel sunucu formunu korurken eğlenmeyi de ihmal etmiyor. Son olarak antrenmanda yaptığı kolbastı şovu paylaşan Esmersoy'a beğeni yağdı.

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