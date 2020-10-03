Burcu Esmersoy’a sürpriz kutlama

Doğum günü 2 Ekim olan Burcu Esmersoy’a dostları önceki akşam sürpriz parti hazırladı. Bebek’teki bir mekanda organize edilen partiye gelen Esmersoy, şaşkınlık yaşadı. Ünlü sunucu, 2 saat boyunca arkadaşlarıyla eğlendi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Esmersoy, “Arkadaşlarım bir gün önceden bana sürpriz yapmış. Bu kadar güzel bir sürpriz beklemiyordum” dedi.





