MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBurcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!
GeriMagazin Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05.08.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlardan sonra afetzedeler ve ekipler için yardım toplayarak sırtında koli taşıdı.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler ve yardıma muhtaç hayvanlar için harekete geçen Burcu Esmersoy yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.

SIRTINDA KOLİ TAŞIDI

Topladığı yardımları arkadaşlarıyla afet bölgelerine götüren Esmersoy, kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı.

Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangınla mücadele edenler için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.

18
Yangınla mücadelede tek yürek Ünlüler seferber oldu...
Yangınla mücadelede tek yürek! Ünlüler seferber oldu...

HER YARDIM KIYMETLİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esmersoy, ‘Siz de bu güzel insanlara farklı şekilde yardımcı olabilirsiniz, her yardım kıymetli’ dedi.

CZN Burakın görüntüleri tepki çekti
CZN Burak'ın görüntüleri tepki çekti

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi