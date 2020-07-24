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Haber Giriş: 24.07.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy: Tanımadığım insanlarla buluşmuyorum

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Burcu Esmersoy: Tanımadığım insanlarla buluşmuyorum
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Burcu Esmersoy önceki gün Etiler’de bir mekandaydı. Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan ünlü sunucu, işleri için İstanbul’a geldiğini söyledi.

Burcu Esmersoy, Voi adlı mekandan çıkarken görüntülendi ve çekimleri olduğu için İstanbul’a döndüğünü ama yeniden tatile gideceğini söyledi.

Sunucu, “Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum. Yakın ve güvendiğim arkadaşlarım ile buluşuyorum. Dikkat ediyorum” dedi. Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgiliyse “Uzun bir süre tatil yapmamıştım şimdi acısını çıkartıyorum. Bolca bikinim vardı, onlarla fotoğraf çekiliyorum” dedi.

Ünlü sunucu, “Yeni bir ilişkiye yelken açtınız mı?” sorusuna ise sadece “Teşekkür ederim” cevabını verdi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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