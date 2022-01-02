Burcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorum

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-Burcu Esmersoy, 2022’yi Nazım Akmandil’le karşıladı. Aşkları doludizgin devam eden çiftten yakında evlilik haberi gelirse şaşırmayın. Zira öğrendiğime göre Esmersoy yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylüyormuş.



- Nazım Akmandil de Burcu Esmersoy’la ilişkisini nikâh masasına taşıma amacındaymış. Genç işadamı, “Gözlerine ve gülüşüne âşık oldum” dediği sevgilisinden bir çocuğu olmasını çok istiyormuş...

Mavi boncuk sürprizi

Emel Sayın, Yeşilçam şarkılarından oluşan bir albüm hazırlıyor. “En Büyük Emel’im” adlı çalışmanın sürprizi; Cem Yılmaz. İki ünlü isim, “Mavi Boncuk” şarkısında düet yapacak.



-Kayahan, Aysel Gürel, Fikret Şeneş, Zeki Müren ve Muazzez Abacı için tribute albümler hazırlayan Moko Yapım, bu kez Emel Sayın’ın sesiyle Yeşilçam’a damga vuran şarkıları dinleyiciyle buluşturuyor. Müzik direktörlüğünü Taşkın Sabah’ın, proje danışmanlığını Oğuz Arınmış’ın üstlendiği albümün hazırlıklarına başlandı.- Emel Sayın’ın hafızalara kazınan şarkılarını ünlü isimlerle birlikte seslendireceği çalışma, “En Büyük Emel’im” adıyla yayınlanacak. Albümde yer alması kesinleşen ilk isim ise ünlü komedyen Cem Yılmaz. İki yıldız, birlikte stüdyoya girerek “Mavi Boncuk”u seslendirecek. Albümün 2022 baharında müzikseverlere sunulması planlanıyor.

3 ay içinde 2 milyon TL



Müzik dünyasının son dönemde parlayan yıldızlarından Edis’in 2021’e vedası muhteşem oldu. Ünlü popçunun yılın son ayında rol aldığı reklam filmi için 300 bin TL’ye anlaşma yaptığını ve Beşiktaş Belediyesi’nin organize ettiği yılbaşı konserinden de 500 bin TL aldığını öğrendim. Edis böylece son 3 aydaki konser ve reklam çalışmalarından 2 milyon liraya yakın gelir elde etmiş oldu.



Dünürü kebabın

başına geçti

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo’nun Yasemin Şefkatli’yle evlenmesiyle Sinan Şefkatli’yle dünür olmuştu. Duyduğuma göre iki dünür iş dünyasında güçlerini birleştirmiş. Sinan Şefkatli, Tatlıses Kebap’ın başına geçmiş.

