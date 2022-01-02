Burcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorum

-Burcu Esmersoy, 2022’yi Nazım Akmandil’le karşıladı. Aşkları doludizgin devam eden çiftten yakında evlilik haberi gelirse şaşırmayın. Zira öğrendiğime göre Esmersoy yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylüyormuş.
Mavi boncuk sürprizi
Emel Sayın, Yeşilçam şarkılarından oluşan bir albüm hazırlıyor. “En Büyük Emel’im” adlı çalışmanın sürprizi; Cem Yılmaz. İki ünlü isim, “Mavi Boncuk” şarkısında düet yapacak.
3 ay içinde 2 milyon TL
Müzik dünyasının son dönemde parlayan yıldızlarından Edis’in 2021’e vedası muhteşem oldu. Ünlü popçunun yılın son ayında rol aldığı reklam filmi için 300 bin TL’ye anlaşma yaptığını ve Beşiktaş Belediyesi’nin organize ettiği yılbaşı konserinden de 500 bin TL aldığını öğrendim. Edis böylece son 3 aydaki konser ve reklam çalışmalarından 2 milyon liraya yakın gelir elde etmiş oldu.
Dünürü kebabın
başına geçti
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo’nun Yasemin Şefkatli’yle evlenmesiyle Sinan Şefkatli’yle dünür olmuştu. Duyduğuma göre iki dünür iş dünyasında güçlerini birleştirmiş. Sinan Şefkatli, Tatlıses Kebap’ın başına geçmiş.