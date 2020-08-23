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Haber Giriş: 23.08.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy: Seda’yla Oğulcan’ı konuştuk

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Burcu Esmersoy: Seda’yla Oğulcan’ı konuştuk
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Burcu Esmersoy, Bodrum tatili sonrası İstanbul-Bebek’te görüntülendi.

Bodrum’dayken Seda Sayan’la da bir araya gelen Esmersoy, ünlü sanatçıyla ilgili sorular üzerine “Seda Hanım’ı çok seviyorum. O gün oğlu Oğulcan’ın (Engin) dedikodusunu yaptık biraz. Oğulcan çok şeker birisi. Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de (Ezgi Eyüboğlu) güzel bir kız” dedi. Ünlü sunucu, Bodrum’dan ev aldığı haberini de doğruladı: “Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Yani ev aldığım haberi doğru.”

Burcu Esmersoy: Seda’yla Oğulcan’ı konuştuk


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