Burcu Esmersoy: Onun da cildi gayet güzel!

Söyleşi öncesi muhabirlere röportaj veren Esmersoy, Allan Hakko ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ünlü sunucu, eski eşi Berk Suyabatmaz’la aşk yaşayan Berrak Tüzünataç’ın güzellik merkezine gidip “Burcu’ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” dediği iddiası için ise şöyle konuştu: “O çok eski bir olay diye hatırlıyorum. Kendisinin espiri yaptığını düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel.”



