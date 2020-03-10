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Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Burcu Esmersoy: Onun da cildi gayet güzel!

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Burcu Esmersoy: Onun da cildi gayet güzel!
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Sunucu Burcu Esmersoy ve şef Danilo Zanna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstMarina Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği “Kadınlar Ne Söyler? Erkekler Ne Anlar” söyleşisine konuk oldu.

Söyleşi öncesi muhabirlere röportaj veren Esmersoy, Allan Hakko ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ünlü sunucu, eski eşi Berk Suyabatmaz’la aşk yaşayan Berrak Tüzünataç’ın güzellik merkezine gidip “Burcu’ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” dediği iddiası için ise şöyle konuştu: “O çok eski bir olay diye hatırlıyorum. Kendisinin espiri yaptığını düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel.” 

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