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Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Burcu Esmersoy: Onları eleştiremem ama...

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Burcu Esmersoy: Onları eleştiremem ama...
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Burcu Esmersoy önceki gün Yeniköy’de görüntülendi.

Yüzünde maske, elinde eldivenle markette alışveriş yaparken objektife yansıyan ünlü sunucu, uzmanların “evde kal” çağrılarına uyduğunu ve yalnızca market için evden çıktığını söyledi: “Markete gitmek dışında evden çıkmıyorum. Bir işim vardı, ertelendi. 28 Nisan’a kadar evdeyim.”

Burcu Esmersoy: Onları eleştiremem ama...

Esmersoy, tüm uyarılara rağmen sahilde spor yaparken görüntülenen ünlüler hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip yaklaşmadığı sürece. Ama biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda.”
Burcu Esmersoy: Onları eleştiremem ama...


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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