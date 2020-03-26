Burcu Esmersoy: Onları eleştiremem ama...

Yüzünde maske, elinde eldivenle markette alışveriş yaparken objektife yansıyan ünlü sunucu, uzmanların “evde kal” çağrılarına uyduğunu ve yalnızca market için evden çıktığını söyledi: “Markete gitmek dışında evden çıkmıyorum. Bir işim vardı, ertelendi. 28 Nisan’a kadar evdeyim.”



Esmersoy, tüm uyarılara rağmen sahilde spor yaparken görüntülenen ünlüler hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip yaklaşmadığı sürece. Ama biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda.”





