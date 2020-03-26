Burcu Esmersoy: Onları eleştiremem ama...
Burcu Esmersoy önceki gün Yeniköy’de görüntülendi.
Yüzünde maske, elinde eldivenle markette alışveriş yaparken objektife yansıyan ünlü sunucu, uzmanların “evde kal” çağrılarına uyduğunu ve yalnızca market için evden çıktığını söyledi: “Markete gitmek dışında evden çıkmıyorum. Bir işim vardı, ertelendi. 28 Nisan’a kadar evdeyim.”
Esmersoy, tüm uyarılara rağmen sahilde spor yaparken görüntülenen ünlüler hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip yaklaşmadığı sürece. Ama biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda.”
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