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Haber Giriş: 16.05.2020 - 08:08,Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy: Kamera önünde olmama gerek yok

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Burcu Esmersoy: Kamera önünde olmama gerek yok
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Burcu Esmersoy, modacı Özgür Masur’un Instagram yayınına konuk oldu.

Son dönemde TikTok videolarıyla adından söz ettiren Esmersoy, sosyal medyaya uyum sağlamaya çalıştığını söyledi:

“Sosyal medyanın farkındayım ve elimden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyorum. Şanslıyım ki böyle bir mesleğe sahibim. Görsel alanlarda çalıştığım için sosyal medya üzerinden de devam edebileceğimi düşünüyorum. Televizyon camiasında her alanda çalıştım ve farklı görevler de yapabiliyorum. İlla kamera önünde olmama gerek yok. Montajlayan ya da yaratıcı tarafta olma şansım da var. Yeni teknolojileri öğreniyorum ve dersime çalışıyorum.”

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