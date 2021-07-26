Burcu Esmersoy: Kahvaltıda 8 simit yerim

İşte sezonu Bodrum’daki evinde geçiren Esmersoy’un samimi açıklamaları:

-Tatilde yoruluyorum aslında. Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli. Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar. Temiz çamaşır kokusu severim. Dağınığım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum.



'SABAH 5'TE UYANIYORUM'

-Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30’da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8’de kapanıyor. 9.30-10.00’da yatıyorum. Sabah 5’te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme

'KAHVALTIDA 8 SİMİT YERİM'

-Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim.

- 45 yaşındayım. 30 yaşından sonra metabolizma yavaşlıyor. 2 kat spor yapmanız lazım. Bazen çok yoruluyorum. Ama mesleğimi de mümkün olduğunca devam ettirmek istiyorum. Bu yüzden fiziğime dikkat etmek zorundayım.



'TRAFİKTEN PLAJA İNEMİYORUM'

-Bodrum’da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum. Yaş çok inandığım bir şey değil. Kadın için olgunlaşmak, hayat tecrübesine sahip olmak güzel.

- Kök hücre yaptırıyorum. Cildi çok güzelleştiren ve iyileştiren bir tedavi. Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok.









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